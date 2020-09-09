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人妻曾之喬「逆生長」秘訣曝光！先從學習自律開始
今年初宣告成為人妻的曾之喬，雖然已經31歲，但看起來仍像是20出頭歲的女孩，而且結婚後，感覺越來越年輕，她日前宣布成為美神契約的代言人，也曝光自己如何維持好體態，甚至是「逆生長」的秘訣。
其實曾之喬能持續維持外貌，最重要就是要「非常自律」，她表示想要越變越美的第一步，就是先懂得愛自己，但要持之以恆卻是最重要，「想要變美變好變漂亮，得對自己許下承諾，保持自律、追求目標三個面向」。
而想要變美麗，除了擦保養品、運動外，曾之喬也很重視用吃的保養，她也親自體驗美神契約的4大產品，包括mspp®超胜肽多元膠原蛋白，從魚中抽取膠原蛋白，搭配玻尿酸等，用吃的來養顏美容。
抵抗外界污染，則靠吃暮光MagicW魔晶球，採用以色列冰晶番茄、義大利血橙、法國香瓜萃取及多種複方多酚成分；ENERGY守護陽光錠則含有95%高純度專利C3薑黃，幫助精神旺盛；還會吃水晶靈金盞草葉黃素。
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