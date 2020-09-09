快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻曾之喬「逆生長」秘訣曝光！先從學習自律開始

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
曾之喬演繹「美神契約」希臘女神裝扮。圖／美神契約提供
曾之喬演繹「美神契約」希臘女神裝扮。圖／美神契約提供

今年初宣告成為人妻的曾之喬，雖然已經31歲，但看起來仍像是20出頭歲的女孩，而且結婚後，感覺越來越年輕，她日前宣布成為美神契約的代言人，也曝光自己如何維持好體態，甚至是「逆生長」的秘訣。

其實曾之喬能持續維持外貌，最重要就是要「非常自律」，她表示想要越變越美的第一步，就是先懂得愛自己，但要持之以恆卻是最重要，「想要變美變好變漂亮，得對自己許下承諾，保持自律、追求目標三個面向」。

而想要變美麗，除了擦保養品、運動外，曾之喬也很重視用吃的保養，她也親自體驗美神契約的4大產品，包括mspp®超胜肽多元膠原蛋白，從魚中抽取膠原蛋白，搭配玻尿酸等，用吃的來養顏美容。

抵抗外界污染，則靠吃暮光MagicW魔晶球，採用以色列冰晶番茄、義大利血橙、法國香瓜萃取及多種複方多酚成分；ENERGY守護陽光錠則含有95%高純度專利C3薑黃，幫助精神旺盛；還會吃水晶靈金盞草葉黃素。

美神契約水晶靈金盞草葉黃素／890元。圖／美神契約提供
美神契約水晶靈金盞草葉黃素／890元。圖／美神契約提供
美神契約暮光MagicW魔晶球／1,480元。圖／美神契約提供
美神契約暮光MagicW魔晶球／1,480元。圖／美神契約提供
曾之喬演繹「美神契約」希臘女神裝扮。圖／美神契約提供
曾之喬演繹「美神契約」希臘女神裝扮。圖／美神契約提供
美神契約ENERGY守護陽光錠／790元。圖／美神契約提供
美神契約ENERGY守護陽光錠／790元。圖／美神契約提供
美神契約mspp®超胜肽多元膠原蛋白／990元。圖／美神契約提供
美神契約mspp®超胜肽多元膠原蛋白／990元。圖／美神契約提供

膠原蛋白 義大利 結婚

延伸閱讀

曾之喬性感體態無一處不美 老公辰亦儒照三餐誇獎

曾之喬擔任品牌代言人 分享Q彈童顏美肌的秘訣

曾之喬變身Skechers一日店長 分享性感穿搭訣竅

Angelababy、曾之喬、吳謹言美穿米黑色格紋 初秋氣質好迷人

相關新聞

限量100位飛濟州島！「韓國微旅行」全台首航 9月11日中午開搶

全台首發韓國微旅行即將啟航。旅遊電商易飛網今宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行...

Roger Dubuis新款Excalibur Superbia腕表 金工無極限

甫從9月9日（三）開展的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」展，今日登陸上海。瑞士高級製表品牌羅杰...

抗疫拚轉型 鳳凰跨足健身產業打造健身房Fitnexx

因應全球疫情衝擊，台灣旅遊業力求轉型增加營收，除了積極衝刺國旅外，鳳凰旅遊更規畫10月正式跨足健身產業，在台北市信義區打...

懶人包／中秋烤肉免動手！「八國」烤肉大軍進佔星飯店

中秋佳節迎來4天連假，多家飯店打出「烤肉免動手」方案，可以品嘗「八國」醬料、二十餘種燒烤料理的「烤肉宴」之外，還有百人齊...

人妻曾之喬「逆生長」秘訣曝光！先從學習自律開始

今年初宣告成為人妻的曾之喬，雖然已經31歲，但看起來仍像是20出頭歲的女孩，而且結婚後，感覺越來越年輕，她日前宣布成為美...

珍珠貝殼、燕尾服造型包 LULU GUINNESS新款還是好俏皮

設計風格搞怪俏皮的英國品牌LULU GUINNESS秋冬系列全新登場，揮別上一季的明媚春日花園氣息，這次帶來的是充滿復古...

UNIQLO U秋冬款將開賣！售價下修千元有找單品變多了 女裝最低390元就能入手

由設計師Christophe Lemaire領軍設計的UNIQLO U系列，已經成了品牌的招牌商品，每次推出新一季商品都...

哈韓族注意！「韓國微旅行」全台首航 9月11日中午開搶

全台首發的「韓國微旅行」即將啟航。旅遊電商易飛網今（9/9）宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號...

方便跟家裡老人家見面 台數科推「電視電話」功能

想要跟家裡的老人家經常連繫該怎麼做，台灣數位光訊科技集團最近與瑪帛科技合作，在聯網機上盒內建「MABOW TV電視電話」...

餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

不畏疫情影響，永紅集團旗下維春商業開發歷時12年整合的「春大直Chun Place」購物商場即起試營運，由知名建築師姚仁...

酷派珠寶！蘇富比鑽石攜手前Tiffany高級珠寶總監

向來致力於深具潛力的設計師合作的「蘇富比鑽石」，本季將與創立個人品牌Mr Lieou的華裔國際珠寶設計師劉孝鵬（Nich...

大摩品牌大使劉俊賢 用跆拳道精神分享威士忌

32歲以前，劉俊賢是跆拳道國家級教練，也是國際裁判。

熱門新聞

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 南投以南6縣市大雨特報

12道菜1380！犇最超值套餐 一次吃A5和牛＋龍蝦＋松露

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

男要求小13歲嫩妻找工作被岳母批沒擔當 網一看理由：岳母沒說錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。