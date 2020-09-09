人妻曾之喬「逆生長」秘訣曝光！先從學習自律開始

今年初宣告成為人妻的曾之喬，雖然已經31歲，但看起來仍像是20出頭歲的女孩，而且結婚後，感覺越來越年輕，她日前宣布成為美神契約的代言人，也曝光自己如何維持好體態，甚至是「逆生長」的秘訣。

其實曾之喬能持續維持外貌，最重要就是要「非常自律」，她表示想要越變越美的第一步，就是先懂得愛自己，但要持之以恆卻是最重要，「想要變美變好變漂亮，得對自己許下承諾，保持自律、追求目標三個面向」。

而想要變美麗，除了擦保養品、運動外，曾之喬也很重視用吃的保養，她也親自體驗美神契約的4大產品，包括mspp®超胜肽多元膠原蛋白，從魚中抽取膠原蛋白，搭配玻尿酸等，用吃的來養顏美容。