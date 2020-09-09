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珍珠貝殼、燕尾服造型包 LULU GUINNESS新款還是好俏皮
設計風格搞怪俏皮的英國品牌LULU GUINNESS秋冬系列全新登場，揮別上一季的明媚春日花園氣息，這次帶來的是充滿復古的上流社會精緻裝飾巧思，一系列擁有可愛逗趣造型的包款同時也帶著優雅感，絕對能為整體穿搭增添不少看點。
LULU GUINNESS以六○年代上流社會的復古高雅作為秋冬系列的設計主軸，宴會中會見到的元素像是燕尾服、珍珠飾品、禮物等都變成包款的靈感來源，在最新曝光的形象照中，可以看到女模手捧著貝殼晚宴包，瑩白帶光澤的質感就像超大顆的珍珠一樣既奢華又不失精緻可愛感。緞帶禮物盒也化身手提包，像是把值得珍藏的心意隨身帶著走。燕尾服造型包款讓人只要看一眼就被吸引住，完全可以為聚會創造話題。
喜歡百搭簡約包款的人，也可以選擇新推出的Riley包款系列，把品牌標誌性的紅唇元素變成金屬鎖扣，讓整體看來很經典的包型細節處藏有驚喜，也很適合個性帶點搞怪因子的人喔！
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