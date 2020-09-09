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UNIQLO U秋冬款將開賣！售價下修千元有找單品變多了 女裝最低390元就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
由設計師Christophe Lemaire領軍設計的UNIQLO U系列，最新的秋冬系列台灣將於9月18日上市。圖／UNIQLO提供
由設計師Christophe Lemaire領軍設計的UNIQLO U系列，最新的秋冬系列台灣將於9月18日上市。圖／UNIQLO提供

由設計師Christophe Lemaire領軍設計的UNIQLO U系列，已經成了品牌的招牌商品，每次推出新一季商品都會造成討論。然而，最新的秋冬系列台灣將於9月18日上市，最值得開心的就是UNIQLO又調降了部分商品的價格，因此千元有找的單品又比起以往更多了！

擅長使用顏色的Christophe Lemaire同樣在秋冬系列大量的使用了中性又帶點溫暖質感的色彩，並使用多樣化材質如燈芯絨、縲縈、美麗諾羊毛營造視覺豐富度。系列女裝靈感來自於極簡主義，加強服裝中的細節設計、剪裁及舒適感，其中的棉質寬版領結襯衫，就搭配可拆式飄逸領結，能隨時切換風格。透膚立領襯衫，或是像羊毛混紡外套，透過墊肩設計與混紡的材質，營造俐落風格。使用100%純綿親膚材質製成的透膚立領襯衫，則帶有高級時裝優雅風格。

UNIQLO U系列燈芯絨PADDED布勞森外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列燈芯絨PADDED布勞森外套2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列秋冬男裝則受到歐洲青少年街頭文化啟發，以Oversized剪裁為主，同樣應用燈芯絨材質貫穿，帶來溫暖質感。而且除了基本的黑、白及深藍色之外，更注入橘紅色和波爾多紅色，讓冬季造型顯得亮眼有重點。燈芯絨PADDED布勞森外套就以特殊繭型設計，營造復古街頭風；或是利用輕薄燈芯絨製成的寬版立領襯衫，在冬天單穿或當外套都合適。而羊毛混紡刷毛外套，則把羊毛與Fleece融合，保暖與時髦兼具。

UNIQLO U系列精紡美麗諾羅紋高領毛衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列精紡美麗諾羅紋高領毛衣990元。圖／UNIQLO提供

同時配合UNIQLO來台10周年的策略調整，全新的U系列，首次擴大至全台45家店舖進行販售，23間店舖含網路商店販售完整全系列74款商品，其餘22家店舖販售達56款商品。品項也調整成更好入手的新售價，部分針織毛衣、洋裝，比起過往，有著約85折起的新訂價。也因為調降了價格，新款的U系列多了不少千元有找的單品，女裝部分甚至有390元就能購買的服裝，讓消費者相當有感。

UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列輕型法蘭絨寬版格紋襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列輕型法蘭絨寬版格紋襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列風衣外套5,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列風衣外套5,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝棉質寬版領結襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列女裝棉質寬版領結襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列男裝燈芯絨寬版立領襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列男裝燈芯絨寬版立領襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列男裝燈芯絨Regular fit 直筒長褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列男裝燈芯絨Regular fit 直筒長褲1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝U PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列女裝U PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝圓領T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列女裝圓領T恤390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列男裝牛仔工作外套2,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列男裝牛仔工作外套2,490元。圖／UNIQLO提供

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