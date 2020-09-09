UNIQLO U秋冬款將開賣！售價下修千元有找單品變多了 女裝最低390元就能入手

由設計師Christophe Lemaire領軍設計的UNIQLO U系列，已經成了品牌的招牌商品，每次推出新一季商品都會造成討論。然而，最新的秋冬系列台灣將於9月18日上市，最值得開心的就是UNIQLO又調降了部分商品的價格，因此千元有找的單品又比起以往更多了！

擅長使用顏色的Christophe Lemaire同樣在秋冬系列大量的使用了中性又帶點溫暖質感的色彩，並使用多樣化材質如燈芯絨、縲縈、美麗諾羊毛營造視覺豐富度。系列女裝靈感來自於極簡主義，加強服裝中的細節設計、剪裁及舒適感，其中的棉質寬版領結襯衫，就搭配可拆式飄逸領結，能隨時切換風格。透膚立領襯衫，或是像羊毛混紡外套，透過墊肩設計與混紡的材質，營造俐落風格。使用100%純綿親膚材質製成的透膚立領襯衫，則帶有高級時裝優雅風格。

UNIQLO U系列燈芯絨PADDED布勞森外套2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列秋冬男裝則受到歐洲青少年街頭文化啟發，以Oversized剪裁為主，同樣應用燈芯絨材質貫穿，帶來溫暖質感。而且除了基本的黑、白及深藍色之外，更注入橘紅色和波爾多紅色，讓冬季造型顯得亮眼有重點。燈芯絨PADDED布勞森外套就以特殊繭型設計，營造復古街頭風；或是利用輕薄燈芯絨製成的寬版立領襯衫，在冬天單穿或當外套都合適。而羊毛混紡刷毛外套，則把羊毛與Fleece融合，保暖與時髦兼具。

UNIQLO U系列精紡美麗諾羅紋高領毛衣990元。圖／UNIQLO提供

同時配合UNIQLO來台10周年的策略調整，全新的U系列，首次擴大至全台45家店舖進行販售，23間店舖含網路商店販售完整全系列74款商品，其餘22家店舖販售達56款商品。品項也調整成更好入手的新售價，部分針織毛衣、洋裝，比起過往，有著約85折起的新訂價。也因為調降了價格，新款的U系列多了不少千元有找的單品，女裝部分甚至有390元就能購買的服裝，讓消費者相當有感。

UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列輕型法蘭絨寬版格紋襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列風衣外套5,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列短版外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝棉質寬版領結襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列男裝燈芯絨寬版立領襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列男裝燈芯絨Regular fit 直筒長褲1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝U PADDED連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U系列女裝圓領T恤390元。圖／UNIQLO提供