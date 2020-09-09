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方便跟家裡老人家見面 台數科推「電視電話」功能

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
在外地讀書的孫子想阿嬤了，只要用手機APP撥打電視電話回家，祖孫倆隨時能見面。
在外地讀書的孫子想阿嬤了，只要用手機APP撥打電視電話回家，祖孫倆隨時能見面。

想要跟家裡的老人家經常連繫該怎麼做，台灣數位光訊科技集團最近與瑪帛科技合作，在聯網機上盒內建「MABOW TV電視電話」功能，只要透過手機App撥打電視電話，以及家裡老人家按一下電視遙控器，雙方就能透過電視螢幕見面。

許多人也許會問「手機就能視訊了，為什麼要發展數位電話？」台數科副董事長林亞璇說，根據調查，要上了年紀的老人家操作手機並不如想像中容易，使用上也可能遇到門檻，且當年齡增長，生理反應變慢，使用電視的體驗更優於手機或平板電腦，而且電視是家家戶戶已有的設備，更適合推動銀髮族服務。

瑪帛科技執行長顧偉揚說，他們因為想完成奶奶能看到孫子的願望，而成立瑪帛科技，瑪帛即是媽寶諧音，意即讓全世界的媽媽透過科技看到親愛的寶貝。

台數科看好這項功能可以讓有線電視增加附加價值，也贊同瑪帛科技方便親子連繫的理想，因此先是提供給家有不擅長使用智慧型手機長者的用戶，方便老人家與外地子女「見面」聯繫感情。後來又進一步支援瑪帛科技推出新型態直播互動節目，把地方特色或健康促進等資訊融入節目，讓阿公阿嬤在家用遙控器也能看直播玩遊戲、語音遙控器留言聊天、打開youtube聽台語歌，甚至刷一排愛心給讚，跟上年輕人的流行，而不只是看著戲劇重播、靠聲光趕走孤單。

未來，聯網機上盒哈TV+除了廣納各式數位影音內容，提供用戶多樣休閒娛樂選擇，也將從高齡者內心最原始的需求出發，提供關心、陪伴等親子互動功能，促進家人情感交流，引領用戶走向網路世界。

即日起，只要申辦聯網機上盒哈TV+，即能享有每月免費30分鐘額度的電視電話服務，全台前一千名更加碼贈送視訊鏡頭。客服電話是04-4495678。

台數科副董事長林亞璇（左）與瑪帛科技執行長顧偉揚發現，老人家對電視電話的接受度遠勝於手機或平板電腦。圖／台灣數位光訊科技集團提供
台數科副董事長林亞璇（左）與瑪帛科技執行長顧偉揚發現，老人家對電視電話的接受度遠勝於手機或平板電腦。圖／台灣數位光訊科技集團提供

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