餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

不畏疫情影響，永紅集團旗下維春商業開發歷時12年整合的「春大直Chun Place」購物商場即起試營運，由知名建築師姚仁喜操刀打造吸睛的「鸚鵡螺」造型建築，與台北大直英迪格酒店共構，這也是繼美麗華、ATT4Recharge之後，大直地區的第三個美食購物廣場。

春大直商場占地1,700坪，美食品牌占比高達7成，1至3樓含括「市集」、「美食」、「體驗」三大主題；室內空間延攬日本設計師福島理惠規畫，延續台北大直英迪格酒店以磚、瓦、河、舟為主軸，並加入大量金色收邊、綠意主磚與馬賽克磚組合，同時呼應大直今昔磚窯廠與基隆河的水陸演變。此外，商場內獨有的「苔生牆」，靈感來自台灣特有的山巒綠意，巧妙將圓山大直一帶實景入畫。

戶外約近800坪的半圓形廣場，未來周末假日將結合在地小農、特色餐車、創意商品及新品發表，舉辦系列有機市集主題活動；夜晚則化身為酒食享樂空間，與4樓酒店戶外的200坪露台空間呼應，提供旅人品酒聚會的派對空間，也將是大直地區少有的夜生活新去處。

永紅集團大直事業中心執行長楊國裕表示，春大直商場的「春」是動名詞，代表維春公司將不間斷地活絡大直商圈。客層鎖定大直與內科園區的中高端消費族群。目前已進駐品牌包括心樸市集、小後苑、雅室牛排、旺代精品、大宅酒窖、SAKEMARU、玉香齋、點柒、心樸火鍋、澄啃肉舖、澳蜜工坊、辛巴歷險記主題樂園等。