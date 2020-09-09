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酷派珠寶！蘇富比鑽石攜手前Tiffany高級珠寶總監

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬。圖／蘇富比提供

向來致力於深具潛力的設計師合作的「蘇富比鑽石」，本季將與創立個人品牌Mr Lieou的華裔國際珠寶設計師劉孝鵬（Nicholas Lieou）攜手，推出一系列共10件受大自然生命力啟發的全新珠寶作品，在裝飾藝術經典風格上，洋溢簡潔當代感。

雖然個人品牌Mr Lieou創立於2019年，但香港出生的劉孝鵬的資歷當相驚人。他在倫敦中央聖馬丁學院、英國皇家藝術學院（Royal College of Art）再往紐約FIT與GIA深造，曾師從英國前衛珠寶設計師 Shaun Leane、Alexis Bittar等人並於後於路易威登、喬治傑生等國際品牌擔任顧問，2015年起更成為美國珠寶品牌Tiffany的高級珠寶設計總監。他的設計極富當代藝術氣息，在二元對立中提煉出美感、尋找平衡。

劉孝鵬表示，這次與蘇富比鑽石合作的設計，靈感取自大自然之美；不過他取材的卻是大自然蘊涵最豐沛生命力的細微秋毫：「我想到豆莢及花苞，因為我希望把這些美鑽好好的包裹及保護， 設計出以鑽石為焦點的現代鑽飾。」花苞戒指以倒轉密鑲鑽石襯托4.50克拉DIF主鑽，豆莢戒指則以倒轉密鑲的小鑽石包覆中央4.40克拉枕形深彩藍綠色鑽石，楊柳耳環將垂楊抽象呈獻，靈芝耳環以扇形烏木夾住美鑽，說抽象其實又具象。

蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的豆莢戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的豆莢戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的花苞戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的花苞戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的鐘擺耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的鐘擺耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的楊柳耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的楊柳耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的太陽戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的太陽戒指，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的靈芝耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供
蘇富比鑽石攜手華裔設計師劉孝鵬創作的靈芝耳環，價格私洽。圖／蘇富比提供

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