酷派珠寶！蘇富比鑽石攜手前Tiffany高級珠寶總監

向來致力於深具潛力的設計師合作的「蘇富比鑽石」，本季將與創立個人品牌Mr Lieou的華裔國際珠寶設計師劉孝鵬（Nicholas Lieou）攜手，推出一系列共10件受大自然生命力啟發的全新珠寶作品，在裝飾藝術經典風格上，洋溢簡潔當代感。

雖然個人品牌Mr Lieou創立於2019年，但香港出生的劉孝鵬的資歷當相驚人。他在倫敦中央聖馬丁學院、英國皇家藝術學院（Royal College of Art）再往紐約FIT與GIA深造，曾師從英國前衛珠寶設計師 Shaun Leane、Alexis Bittar等人並於後於路易威登、喬治傑生等國際品牌擔任顧問，2015年起更成為美國珠寶品牌Tiffany的高級珠寶設計總監。他的設計極富當代藝術氣息，在二元對立中提煉出美感、尋找平衡。