Roger Dubuis新款Excalibur Superbia腕表 金工無極限
即將於本周四舉辦的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders」展，將於9月9日（四）前進上海。瑞士高級製表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）則於今日發表鑲嵌有600顆白鑽與藍寶石的Excalibur Superbia鏤空飛行雙陀飛輪腕表，全球限量一只，極為刁鑽的工法，挑戰金字塔最頂級消費者的口袋深度。
Roger Dubuis過往也曾推出過鏤空飛行雙陀飛輪，但本次RD108SQ手上鍊機芯小改款：例如星形表橋改為懸浮於發條盒之上，表殼側邊線條與表冠護橋也更銳利、帶有速度感；然而最大的特色卻是表廠首次挑戰表殼的寶石鑲嵌。
從表殼、表圈，整只腕表皆在「曲面」上以「隱密式鑲嵌」鑲嵌了600顆「四面體」的白鑽或藍寶石，單寶石的溝槽切割便耗去900小時；更由於部分接合點最多可鑲嵌六至七顆寶石，宛如拼圖順序般，如未依照正確順序，將無法順利完成全數合計約420小時的鑲嵌工序；同時為了呈現光芒的極大值，45毫米的表殼再運用較高單價的PD 210白金，因為其更為明亮的光澤，將讓寶石展現出更皎潔、閃耀的光芒呈現。
Excalibur Superbia定價約合台幣2746萬5,000元，雖然這並非品牌推出過最高單價的款式，過往也曾有矽材質表殼、全世界限量三指的四擒縱腕表上看4,000多萬，但在腕表寶石鑲嵌投注如斯瘋狂、超越極限的龐大心力，卻是品牌首見。全世界限量一只，並將僅於Roger Dubuis專賣店中販售。
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