珍妮佛羅培茲、水原希子拍COACH 零修圖的幸福時光

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）日前在IG秀出盪鞦韆的短影音，這是為她代言的品牌COACH所拍攝的秋季形象廣告，以「COACH Family」為主題，包括水原希子和Michael B. Jordan也都與朋友或家人等，演繹家庭生活的點點滴滴。

COACH執行創意總監Stuart Vevers認為此時此刻，時尚界的正向特質包括社群、創造力跟建立永續的人際關係，都應該持續發揮，因此邀請品牌好友一起分享人生故事，傳達真誠的友誼與親情。珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同入鏡，享受平實生活的歡聚時刻；水原希子和妹妹水原佑果一起騎單車；Michael B. Jordan與好友們及家人同框，相當熱鬧。