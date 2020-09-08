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珍妮佛羅培茲、水原希子拍COACH 零修圖的幸福時光

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
珍妮佛羅培茲和水原希子一起加入COACH Family的拍攝。圖／COACH提供、取自IG
珍妮佛羅培茲和水原希子一起加入COACH Family的拍攝。圖／COACH提供、取自IG

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）日前在IG秀出盪鞦韆的短影音，這是為她代言的品牌COACH所拍攝的秋季形象廣告，以「COACH Family」為主題，包括水原希子和Michael B. Jordan也都與朋友或家人等，演繹家庭生活的點點滴滴。

COACH執行創意總監Stuart Vevers認為此時此刻，時尚界的正向特質包括社群、創造力跟建立永續的人際關係，都應該持續發揮，因此邀請品牌好友一起分享人生故事，傳達真誠的友誼與親情。珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同入鏡，享受平實生活的歡聚時刻；水原希子和妹妹水原佑果一起騎單車；Michael B. Jordan與好友們及家人同框，相當熱鬧。

形象片為表現聚會時光，因此採用未經修圖處理的影像及短片來發表，品牌於此同時也在社群平台發揮影響力，喚醒人們審視人際關係與家庭觀念，珍妮佛羅培茲說，「這次的形象照拍攝，讓我有機會重新思考橫跨三個世代的愛，並懂得珍惜現有的幸福。尤其在世事難料的今年，和家人更加親近，也更依賴及需要他們。」Jordan則表示，對他而言家人與朋友就是生命中真正重要的事物。而在秋季形象廣告中，也同時呈現當季的重點商品，包括女款Signature Tabby手袋、男款Rivington腰包，以及輕盈舒適的CitySole休閒鞋。

珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同為COACH入鏡，展現家庭生活的點點滴滴。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同為COACH入鏡，展現家庭生活的點點滴滴。圖／COACH提供
Michael B. Jordan與好友們及家人同框，相當歡樂。圖／COACH提供
Michael B. Jordan與好友們及家人同框，相當歡樂。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲在拍攝COACH Family時的幕後花絮。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲在拍攝COACH Family時的幕後花絮。圖／COACH提供
Michael B. Jordan表示家人朋友就是生命中真正重要的事物。圖／COACH提供
Michael B. Jordan表示家人朋友就是生命中真正重要的事物。圖／COACH提供
水原希子、水原佑果共同拍攝COACH Family秋季形象圖。圖／取自IG
水原希子、水原佑果共同拍攝COACH Family秋季形象圖。圖／取自IG
珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同為COACH入鏡，拍攝秋季形象圖。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲和兒女及母親一同為COACH入鏡，拍攝秋季形象圖。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲在拍攝COACH Family時的幕後花絮。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲在拍攝COACH Family時的幕後花絮。圖／COACH提供

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