獨／4年的回憶！文青麵疙瘩「BON」10月中熄燈

喜愛打卡，又喜歡品嚐創意麵點的民眾，可得抓緊腳步了！在網路上擁有高度人氣，被譽為「文青麵疙瘩」的「BON Meingerda & Dumpling」近期於官方臉書宣佈，由於租約期滿，因此將於10月中結束營業，結束4年的經營時光。許多粉絲得知後，不捨地表示「好捨不得喔 期待之後會再開店」、「嗚嗚，不要關門啦，真的超好吃啊~~~」。

店址位於捷運大安站、科技大樓站之間的「BON Meingerda & Dumpling」，外表與內部裝潢都酷似一間咖啡店，但實際上是一間創意麵食館，提供餃子與麵疙瘩等餐點，包括有海鮮麵疙瘩、蕃茄麵疙瘩、豆乳起司白醬麵疙瘩等多種口味，甚至還曾推出泰式東央貢海陸麵疙瘩等口味，同時店內也有多種配菜可供搭配。由於環境雅緻舒適，加上餐點廣受好評，因此累積有許多粉絲，在網路上也被譽為「文青麵疙瘩」。