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獨／4年的回憶！文青麵疙瘩「BON」10月中熄燈
喜愛打卡，又喜歡品嚐創意麵點的民眾，可得抓緊腳步了！在網路上擁有高度人氣，被譽為「文青麵疙瘩」的「BON Meingerda & Dumpling」近期於官方臉書宣佈，由於租約期滿，因此將於10月中結束營業，結束4年的經營時光。許多粉絲得知後，不捨地表示「好捨不得喔 期待之後會再開店」、「嗚嗚，不要關門啦，真的超好吃啊~~~」。
店址位於捷運大安站、科技大樓站之間的「BON Meingerda & Dumpling」，外表與內部裝潢都酷似一間咖啡店，但實際上是一間創意麵食館，提供餃子與麵疙瘩等餐點，包括有海鮮麵疙瘩、蕃茄麵疙瘩、豆乳起司白醬麵疙瘩等多種口味，甚至還曾推出泰式東央貢海陸麵疙瘩等口味，同時店內也有多種配菜可供搭配。由於環境雅緻舒適，加上餐點廣受好評，因此累積有許多粉絲，在網路上也被譽為「文青麵疙瘩」。
BON Meingerda & Dumpling近期於臉書宣佈，因租約期滿，預計於10月中正式結束營業，並於9月下旬公佈。9月期間每週二、三為公休日，另為求公允，即日起不再開放訂位。隨著公告一出，粉絲們紛紛留言，表示「這感覺跟失戀差不多難過」、「以後要去哪裡吃這麼好吃的麵疙瘩我難過！」、「謝謝你們讓住瑞安街的我們有著美味回憶」，顯示出百般不捨。
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