Jordan Brand攜手藤原浩Fragment Design 打造秒殺款聯名Air Jordan潮鞋

在今年7月初時就傳出Jordan Brand將會與潮流教主藤原浩（Hiroshi Fujiwara）合作，而品牌終於在近日釋出完整面貌，其中最受到關注的依舊是Air Jordan III球鞋，等到正式開賣後勢必又會引起排隊潮。

藤原浩選用經典美式運動服飾作為聯名系列服飾的創作基礎，並採用灰色和藍色的主客場概念配色為主要基調，包括連帽長袖上衣、短袖T 恤以及運動長褲。這位潮流教主說「當我看到Jordan Brand早期推出的服飾系列時，我非常想知道將它們穿在身上時的樣子，其中也包括尼龍材質的運動服系列。」這系列的風格讓人很容易聯想到80年代的經典運動服，還選擇了Michael Jordan扣籃時的照片作為印花圖案，這些圖案不僅重新定義經典，更詮釋了帶有未來感的懷舊風格。

Jordan Brand攜手藤原浩打造Fragment design聯名系列球鞋。圖／Nike提供

系列產品中的 Air Jordan III球鞋，延續了藤原浩一貫低調的設計理念，以簡約的白黑配色呈現，鞋後跟裝飾以及Jumpman Logo均採用半透明設計，而透過特殊設計可以清楚地看到 Fragment Design Logo。元年的Air Jordan III 是第一雙運用Jumpman Logo 的 Jordan Brand 鞋款，這樣別出心裁的品牌聯名方式，承載了藤原浩對於 Jumpman Logo 的喜愛，也創造了全新美學風格。系列中另外兩雙鞋Air Jordan XXXV和Jordan Cadence同樣遵循著這樣的設計理念。

Jordan Brand攜手藤原浩打造Fragment design聯名系列球鞋。圖／Nike提供

Jordan Brand攜手藤原浩打造Fragment design聯名系列服飾。圖／Nike提供

Jordan Brand攜手藤原浩打造Fragment design聯名系列服飾。圖／Nike提供

Jordan Brand攜手藤原浩打造Fragment design聯名系列球鞋。圖／Nike提供