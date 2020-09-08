9月9日搶唇膏！迪奧#999讓賈靜雯、娜塔莉波曼霸氣爆表

9月9日，今年各大網購平台都推出99網購特賣，但2020年9月9日，也是迪奧Dior首度發起的「迪奧999紅唇日」，邀請全球女性向紅唇致敬，而從國際巨星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、到台灣女神賈靜雯，也都擦上迪奧藍星唇膏的「迪奧傳奇正紅#999」，全新形象展現女人的霸氣與美麗。

Christian Dior先生曾說過「紅色是生命的色彩！」早從1947年，迪奧先生推出New Look高級訂製服系列，以「特拉法加紅」妝點女性，從此紅色成為迪奧的經典傳奇，1953年，第一支迪奧藍星唇膏問世，而迪奧傳奇正紅#999，就是向迪奧首款唇膏#9及#99致敬。

如今，迪奧傳奇正紅#999成為品牌最經典的顏色，今年9月，娜塔莉波曼在全新廣告中，就擦上迪奧藍星唇膏#999柔霧正紅，展現出紅唇魅力，而迪奧台灣彩妝大使的賈靜雯，也同樣以迪奧藍星唇膏#999，展現出女人的霸氣風貌。

迪奧也從今年9月9日，定為「迪奧999紅唇日」，即日起至9月14日，在迪奧線上旗艦店，購買迪奧藍星唇膏系列、或迪奧超惹火唇膏系列，即享免費刻字服務，線上單筆消費滿3,800元，再享「迪奧藍星唇膏#999迷你精巧版」乙支（數量有限）。