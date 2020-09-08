台灣大哥大「網路門市購機」 開放直營門市取貨

網購購買手機雖然方便，但沒有門市人員協助設定，難免少了點安心感，台灣大哥大宣布在網路門市購買手機除了宅配到家之外，即日起也開放到直營門市領機，讓消費者取貨時間更有彈性。

以往消費者在台灣大哥大網路門市購機，都必須透過宅配方式取貨，但由於需要本人簽收，有些人因白天上班不太方便取貨而造成困擾，因此台灣大哥大新增直營門市取貨服務，除了讓用戶可自行掌握時間，更有門市人員現場協助設定手機、教學，9月30日前在台灣大哥大臉書曬出直營門市取貨照，還有機會抽1,000點LINE POINTS。

台灣大哥大網路門市針對不同客群規畫多樣超值主題專案與優惠，包括限量上架的任天堂Switch動物森友會主機遊戲組，搭配指定專案即可0元帶走，再送mo幣1,000元。

另外，哥大推出e帳單已邁入16年，讓用戶可透過行動客服App、公司官網、全國繳費網、門市繳款條碼、超商繳款條碼、手機直撥579等便利方式繳費，發票及繳款紀錄查詢都能一指搞定，擺脫保存及整理紙本帳單的麻煩，截至今年8月使用e帳單的用戶數已達7成。為了持續推動永續環保、進一步擴大減碳成效，台灣大哥大加碼祭出抽獎回饋，10月底前申辦e帳單就有機會抽最高10萬元的momo紅利金，總獎額高達100萬。