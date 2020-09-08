小S站台愛牌APM Monaco台北101開幕 辣腿秀瘦身成果

來自摩納哥的時尚飾品APM Monaco，自6年前進駐台灣市場，首家櫃點變開設在最具代表性的台北101。今年全台灣北中南積極展店的同時，台北101全新概念店也改裝盛大重新開幕。每月推出不同系列限量商品的APM Monaco引領著時尚潮流，「風格多變」也正是喜歡嘗試不同裝扮的小S最欣賞這個品牌的特色。離上一次公開露面已經有3個月的小S氣色狀態極佳，明顯瘦了一大圈，一現身就立刻嗆自己女兒，展現時尚大牌的氣勢。

小S表示，自己可以說是APM Monaco進軍台灣最早發現這個品牌的藝人，更強調自己走得很前面，比蔡依林、林志玲更早開始配戴APM Monaco不論是喜歡潮流、典雅、中性、或是個性，不同風格的設計應有近有。她也表示自己私下的穿著一直以舒服為主，她喜歡搭一些很細的飾品，尤其是手鍊、戒指喜歡多條堆疊配戴，很推薦女性朋友。而本來覺得珍珠太過女性、太貴氣，不容易上手的小S，對於本季的珍珠作品也感到非常驚艷，小珍珠的設計很有個性，連她都覺得很可以駕馭。 APM Monaco台北101全新概念店重新開幕。圖／APM Monaco提供 月亮造型鍊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供 小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供 小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供 太陽造形吊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供 星月造型925銀質可調式項鍊，4800元。圖／APM Monaco提供 月亮造型垂墜單邊耳環，4500元。圖／APM Monaco提供