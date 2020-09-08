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小S站台愛牌APM Monaco台北101開幕 辣腿秀瘦身成果

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供

來自摩納哥的時尚飾品APM Monaco，自6年前進駐台灣市場，首家櫃點變開設在最具代表性的台北101。今年全台灣北中南積極展店的同時，台北101全新概念店也改裝盛大重新開幕。每月推出不同系列限量商品的APM Monaco引領著時尚潮流，「風格多變」也正是喜歡嘗試不同裝扮的小S最欣賞這個品牌的特色。離上一次公開露面已經有3個月的小S氣色狀態極佳，明顯瘦了一大圈，一現身就立刻嗆自己女兒，展現時尚大牌的氣勢。

小S表示，自己可以說是APM Monaco進軍台灣最早發現這個品牌的藝人，更強調自己走得很前面，比蔡依林、林志玲更早開始配戴APM Monaco不論是喜歡潮流、典雅、中性、或是個性，不同風格的設計應有近有。她也表示自己私下的穿著一直以舒服為主，她喜歡搭一些很細的飾品，尤其是手鍊、戒指喜歡多條堆疊配戴，很推薦女性朋友。而本來覺得珍珠太過女性、太貴氣，不容易上手的小S，對於本季的珍珠作品也感到非常驚艷，小珍珠的設計很有個性，連她都覺得很可以駕馭。

APM Monaco台北101全新概念店重新開幕。圖／APM Monaco提供
APM Monaco台北101全新概念店重新開幕。圖／APM Monaco提供
月亮造型鍊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供
月亮造型鍊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供
小S出席APM Monaco台北101全新概念店開幕活動。圖／APM Monaco提供
太陽造形吊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供
太陽造形吊墜，價格店洽。圖／APM Monaco提供
星月造型925銀質可調式項鍊，4800元。圖／APM Monaco提供
星月造型925銀質可調式項鍊，4800元。圖／APM Monaco提供
月亮造型垂墜單邊耳環，4500元。圖／APM Monaco提供
月亮造型垂墜單邊耳環，4500元。圖／APM Monaco提供

台北101

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