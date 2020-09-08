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萊爾富「萊賣貨」開站！9月底前寄件優惠佛心價35元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「萊賣貨」開站，9月30日前不限會員使用「萊賣貨」寄件可享優惠價35元，再送購物金50。圖／萊爾富提供
萊爾富「萊賣貨」開站，9月30日前不限會員使用「萊賣貨」寄件可享優惠價35元，再送購物金50。圖／萊爾富提供

今年受疫情影響，加速宅經濟發威，帶動生活居家、內容娛樂和電商消費等需求大增，萊爾富看好社群平台直播銷售、微型電商與團購商機，搶攻指尖經濟，即日起推出「萊賣貨」服務，9月30日前不限會員使用萊爾富「萊賣貨」寄件可享佛心優惠價35元（原價60元），再送購物金50。

賣家可透過萊爾富新推出的「萊賣貨」平台將商品上架，還能將購買的商品連結轉貼到facebook、Instagram、LINE等社群媒體，買家透過購買連結就能進行下單，並使用萊爾富店到店取貨付款功能，上線至今已吸引數萬名會員註冊使用。以往賣場系統只能由賣家分享連結，買家才可能找到賣場，萊爾富預計將於今年第4季再推出「萊賣貨」獨家好友賣場新功能，讓賣家好友的賣場也能在自己的賣場首頁曝光。

萊爾富「萊賣貨」服務現階段不收取平台使用費、上架費及成交手續費，僅收取萊爾富到店的運費，即日起至9月30日不限會員透過「萊賣貨」成立訂單（賣家需於20天內安排出貨）且賣家於活動期間內完成交寄，即可享有寄件運費優惠價35元，再送賣家萊爾富購物金50，購物金將於10月15日發放、使用期限為2周，限一次性使用並於10月29日前使用完畢。

賣家交寄的商品重量以5公斤為限，長寬高總和需小於105公分，材積大小以45 X 30 X 30公分為限；賣家可至「萊賣貨」官網進入訂單查詢，選擇賣家與待出貨選項並領取寄件代碼後（取號後需於7天內交寄），點選寄件代碼即可印出寄件單。此外，萊爾富也推出萊賣貨「天天結帳日」，有別以往周結、雙周結或月結的資金周轉困擾，讓賣家運用更有彈性。

萊爾富「萊賣貨」開站，9月30日前不限會員使用「萊賣貨」寄件可享優惠價35元，再送購物金50。圖／萊爾富提供
萊爾富「萊賣貨」開站，9月30日前不限會員使用「萊賣貨」寄件可享優惠價35元，再送購物金50。圖／萊爾富提供

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