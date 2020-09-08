新7系來報到！RICHARD MILLE新款飛返計時碼表RM 72-01
直觀的數字，常能帶來明確的風格聯想。RICHARD MILLE過往的腕表編號中，曾經有過珠寶奢華風格的自動上鍊陀飛輪Talisman的RM 71-01，製造困難、富有通透視覺的自動上鍊藍寶石水晶表殼的RM 07-02，以及自動上鍊的RM 07-01腕表，今日「7」系列再添生力軍：具品牌首枚自製超薄計時碼表機芯（6.05毫米）的RM 72-01自動上鍊飛返計時碼表，堂堂問世。
為此RICHARD MILLE特地邀請了品牌好友編舞家Benjamin Millepied與作曲家Thomas Roussel共同創作了一只名為「心靈深處」（WITHIN）的形象影片。來自法國的Benjamin Millepied身兼舞蹈家和編舞家，Benjamin Millepied除在1995年加入紐約市芭蕾舞團（NYCB）、並擔任該團的首席舞者，並曾在2014到2016年期間擔任巴黎歌劇院芭蕾舞蹈團（Opéra de Paris）總監。
由425個零件組成的CRMC1自動上鍊機芯，除了時間功能，還具備高階的飛返計時碼表功能。的分離式的動能結構，讓計時碼表機制與一般走時機制的動能分別儲存，進而讓機芯具備50小時的動力儲存。機芯、表橋的物料皆選用了RICHARD MILLE愛用的「五級鈦金屬」：90％鈦的與6％鋁、4％釩構成，兼具強度與輕盈的雙重特點，並廣泛運用在航太科技或汽車製造中，最終則讓RM 72-01的上手配戴、更顯舒適。
同時計時碼表的表面再以明顯的三個數字時標：3、8、11為影片的三拍子的節奏定調，而錯落的三個計時次表盤（sub-dial）除了顯示出計時刻度，也代表著三拍一小節的韻律節奏。藍色的計時指針、橘色的計時分針與綠色的計時時針，由6齒導柱輪協調，在各自的計時次表盤內，在計時碼表運作的同時，舞出韻律有致的時之節奏。
口說無憑，想更進一步鑑賞RM 72-01腕表？也可登入RICHARD MILLE官方網站，可於網站中以360度翻轉虛擬示意圖，欣賞腕表在360度翻轉時的不同角度精致造工。表款共具有紅金、鈦合金、黑陶瓷與白陶瓷的四種版本。其中鈦合金款式訂價約580萬元、紅金款則為740萬元，正式上市時間未定。
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