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VALENTINO秋冬男裝也太浪漫 書寫了儂本多情的瀟灑

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
模特兒詮釋（左）WANT WANT標語嵌花雙排釦西裝外套10萬500元、針織上衣50,000元、長褲27,200元；Garavani VLTN標誌迷你斜背包26,600元、厚底德比鞋32,600元；（右）NEED NEED標語針織上衣45,600元、長褲31,400元、Garavani YOU YOU標語尼龍後背包43,200元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
模特兒詮釋（左）WANT WANT標語嵌花雙排釦西裝外套10萬500元、針織上衣50,000元、長褲27,200元；Garavani VLTN標誌迷你斜背包26,600元、厚底德比鞋32,600元；（右）NEED NEED標語針織上衣45,600元、長褲31,400元、Garavani YOU YOU標語尼龍後背包43,200元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供

忠於浪漫主義，讓VALENTINO男裝有著俠氣與詩意，秋冬系列以寬身剪裁（Relaxed Fit）和層次感帶來飄逸瀟灑的姿態，在低調優雅的極黑、米白之間，融入荷蘭雙人攝影師Inez & Vinoodh的花卉圖樣，在寬身剪裁（Relaxed Fit）、豐富層次的設計中，為男裝帶來優雅細膩的韻致。

2020秋冬VALENTINO男裝，在設計上有兩個主軸，除了風鈴花、雙色康乃馨、牡丹等Inez & Vinoodh作品中的花朵形貌，成為搶眼的點綴之外，由法國藝術家Melanie Matranga創作的戀人絮語（Lover’s Language），也成為服裝或配件上的直進式標語，包括Need、Want、Good Lover等語句，都以衝突配色的方式，展現放大或抽象的趣味。此外，大面積的諧色拼接，也是大衣、衛衣、羽絨衣的呈現，尤其大衣袖口裝飾了束口抓縐，有運動風的洗鍊也以紅色作為撞色焦點。

當季服裝以單色為主，是為表現剪裁細節，例如西裝外套或大衣，在右側設計了開岔、束釦，走起路來會有飄帶翻飛的率性浪漫，後領片也有開衩可作為單側翻領的變化穿搭；或是VLTN標誌異材質拼接衛衣，整體感是極簡黑，但右邊袖口是白色VLTN字樣、服裝下襬不對稱、左側袖口裝飾運動風拉鍊小袋、胸前還有浮凸壓印VLTN字樣，埋藏了多樣小心機與細節，展現創意總監Pierpaolo Piccioli的巧思與講究。

Onitsuka Tiger x Valentino Garavani運動鞋，20,400元。圖／VALENTINO提供
Onitsuka Tiger x Valentino Garavani運動鞋，20,400元。圖／VALENTINO提供
花卉印花外套88,000元、長褲27,200元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、Valentino Garavani釦環裝飾厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
花卉印花外套88,000元、長褲27,200元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、Valentino Garavani釦環裝飾厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani VLTN TIMES迷你肩背包，26,600元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani VLTN TIMES迷你肩背包，26,600元。圖／VALENTINO提供
模特兒演繹（左）花卉印花外套88,000元、長褲27,200元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、厚底德比鞋32,600元；（右）黑白花卉針織上衣50,000元、羊毛長褲27,200元、Valentino Garavani花卉圖紋小型斜背包33,800元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
模特兒演繹（左）花卉印花外套88,000元、長褲27,200元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、厚底德比鞋32,600元；（右）黑白花卉針織上衣50,000元、羊毛長褲27,200元、Valentino Garavani花卉圖紋小型斜背包33,800元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO彩色花卉圖紋印花寬版襯衫35,600元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、Garavani釦環裝飾厚底德比鞋31,400元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO彩色花卉圖紋印花寬版襯衫35,600元、Garavani SuperVee金屬V標誌腰包暨斜背包36,000元、Garavani釦環裝飾厚底德比鞋31,400元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani SuperVee腰包暨斜背包，36,000元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani SuperVee腰包暨斜背包，36,000元。圖／VALENTINO提供
模特兒詮釋（左）VALENTINO花卉印花襯衫35,600元、Garavani SuperVee金屬V腰包暨斜背包36,000元、厚底德比鞋31,400元，（右）黑白花卉針織上衣50,000元、羊毛長褲27,200元、Valentino Garavani花卉圖紋小型斜背包33,800元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
模特兒詮釋（左）VALENTINO花卉印花襯衫35,600元、Garavani SuperVee金屬V腰包暨斜背包36,000元、厚底德比鞋31,400元，（右）黑白花卉針織上衣50,000元、羊毛長褲27,200元、Valentino Garavani花卉圖紋小型斜背包33,800元、厚底德比鞋32,600元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO發表秋冬男裝。圖／VALENTINO提供
VALENTINO發表秋冬男裝。圖／VALENTINO提供
模特兒身穿VALENTINO VLTN標誌異材質拼接衛衣62,500元、長褲27,200元、Garavani VLTN標誌迷你斜背包26,600元、Garavani釦環裝飾厚底德比鞋31,400元。圖／VALENTINO提供
模特兒身穿VALENTINO VLTN標誌異材質拼接衛衣62,500元、長褲27,200元、Garavani VLTN標誌迷你斜背包26,600元、Garavani釦環裝飾厚底德比鞋31,400元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani GOOD LOVER尼龍後背包，43,200元。圖／VALENTINO提供
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Valentino Garavani VLTN TIMES透明PVC硬殼肩背包，95,000元。圖／VALENTINO提供
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Valentino Garavani德比鞋，36,000元。圖／VALENTINO提供
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