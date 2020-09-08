VALENTINO秋冬男裝也太浪漫 書寫了儂本多情的瀟灑

忠於浪漫主義，讓VALENTINO男裝有著俠氣與詩意，秋冬系列以寬身剪裁（Relaxed Fit）和層次感帶來飄逸瀟灑的姿態，在低調優雅的極黑、米白之間，融入荷蘭雙人攝影師Inez & Vinoodh的花卉圖樣，在寬身剪裁（Relaxed Fit）、豐富層次的設計中，為男裝帶來優雅細膩的韻致。

2020秋冬VALENTINO男裝，在設計上有兩個主軸，除了風鈴花、雙色康乃馨、牡丹等Inez & Vinoodh作品中的花朵形貌，成為搶眼的點綴之外，由法國藝術家Melanie Matranga創作的戀人絮語（Lover’s Language），也成為服裝或配件上的直進式標語，包括Need、Want、Good Lover等語句，都以衝突配色的方式，展現放大或抽象的趣味。此外，大面積的諧色拼接，也是大衣、衛衣、羽絨衣的呈現，尤其大衣袖口裝飾了束口抓縐，有運動風的洗鍊也以紅色作為撞色焦點。