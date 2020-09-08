吃得到整顆荔枝＋荔枝凍！萬波「大小吉荔」酸甜登場

繼今年夏天所推出的「金桃甘露」和「楊枝甘露」兩款充滿夏季氣息的飲品之後，「萬波島嶼紅茶」再以「荔枝」為主題，推出全新飲品「大小吉荔」，透過碧螺春綠茶、黑葉荔枝等元素的組合，帶來沁涼消暑的滋味。

台灣的水果種類眾多，也造就豐富的果汁文化。近年來，將茶飲結合時令水果的手搖飲品更是蔚為流行，包括芒果、草莓、火龍果、芭樂都是杯中主角之一。本次萬波島嶼紅茶所推出的「大小吉荔」，以清爽的碧螺春綠茶為基底，加入黑葉荔枝後一起攪打均勻，讓荔枝特有的酸甜氣息，與碧螺春相互輝映。另外再加入特別研發的手工荔枝凍，還有整顆的荔枝作為配料，大幅增添飲用時的口感與豐富度。

「大小吉荔」自9月10日起於全台門市開始販售，採每日限量供應，中杯55元，大杯65元，共有正常、半堂、微糖等三種甜度可供選擇。而除了萬波島嶼紅茶之外，「大苑子」近期也推出酪梨鮮奶、酪梨布丁鮮奶等期間限定飲品；而「CoCo都可」則是全新推出「豆奶酪」系列，共有芋頭牛奶、抹茶鮮奶、抹茶奶茶、烤茶珍珠4款口味，都適合手搖飲控嘗鮮。