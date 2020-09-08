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點亮家的美好！京城之霜聯名台灣花磚 4種花都有含義
2020年是紛擾的一年，更需要內心的平靜，今年也是京城之霜的60植萃十全頂級全能乳，上市5周年，特別與台灣花磚博物館跨界推出「台灣花磚版」限量包裝，從包裝紙盒到瓶身上，都能見到4款台灣花磚，包括康乃馨、月見草、金盞花與波斯婆婆納，都各自有祝福的含義，讓全能乳的入手更有意義。
在1915～1935年間出現的台灣花磚，是當年台灣傳統家屋設計的重要元素，兼具保護與祝福等含義，今年與京城之霜的聯名，康乃馨花磚代表平安幸福，對母親獻上祝福；也是全能乳成分的金盞花，代表不屈不撓的精神，另個成分波斯婆婆納，則象徵家人一生健康；月見草則代表自由奔放，找回深愛的自己。
京城之霜的60植萃十全頂級全能乳，含有5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與乳木果油等高修護保濕成分，包裝上以金色線條展現4款花磚，紙盒上也能改版推出造型設計。
2020年的全能乳中，京城之雙也推出訂製挖棒，讓消費者使用時更方便，另於9月16～22日上牛爾官方粉絲團，參加「修復肌膚修復愛」活動，就有機會抽京城之霜全能乳花磚禮盒。
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