點亮家的美好！京城之霜聯名台灣花磚 4種花都有含義

2020年是紛擾的一年，更需要內心的平靜，今年也是京城之霜的60植萃十全頂級全能乳，上市5周年，特別與台灣花磚博物館跨界推出「台灣花磚版」限量包裝，從包裝紙盒到瓶身上，都能見到4款台灣花磚，包括康乃馨、月見草、金盞花與波斯婆婆納，都各自有祝福的含義，讓全能乳的入手更有意義。

在1915～1935年間出現的台灣花磚，是當年台灣傳統家屋設計的重要元素，兼具保護與祝福等含義，今年與京城之霜的聯名，康乃馨花磚代表平安幸福，對母親獻上祝福；也是全能乳成分的金盞花，代表不屈不撓的精神，另個成分波斯婆婆納，則象徵家人一生健康；月見草則代表自由奔放，找回深愛的自己。

京城之霜的60植萃十全頂級全能乳，含有5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與乳木果油等高修護保濕成分，包裝上以金色線條展現4款花磚，紙盒上也能改版推出造型設計。