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Baby-G與Chums合作把露營樂趣戴上手 表盒就是迷你睡袋！
CASIO旗下的Baby-G首度和時髦戶外休閒品牌Chums聯手，把當前最受到消費者歡迎的各種Outdoor元素都放上腕表。除了為自己增添新行頭，也別忘了寵愛你的孩子，FLIK FLAK在這季推出全新系列，每一款都帶有繽紛色彩與設計巧思，讓小朋友都會愛不釋手。
首次合作的Baby-G與Chums專為活躍於戶外女性設計聯名款腕表，有著充滿童趣設計與流行感十足的配色。本次選用的表款為BGA-260系列，表圈上的文字印刷圍繞著Chums彩虹配色字母，更加凸顯出黑色表身。同時Chums Logo印刷在表盤與表帶環上，而品牌吉祥物Booby Bird紅腳鰹鳥則印在表帶尾端與背蓋刻印。不過最特別的還是，連外包裝都特別採用Chums的Booby睡袋來設計，迷你的尺寸讓人大呼「可愛」之外，也貼近了品牌要傳達享受戶外休閒活動的精神。
專為孩童設計腕表的FLIK FLAK在開學季時，也順勢推出了全新系列表款。像是城市光景（City of Life）系列展現一共提供17款腕表，以綠色表殼提醒配戴的人走出戶外，並以棒球、籃球與足球運動，還有以冰上曲棍球運動為設計靈感，呈現鮮明設計搶眼色彩。而閃耀時刻（Shine Bright）系列的4款腕錶均採用彩色時標，並在冰雪世界」（Frozilicous） 和「愛心粉晶」（Millefeux）款式 上，鑲嵌著閃亮的水晶，圓了每個小女孩心中的公主夢。
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