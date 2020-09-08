快訊

中印邊境45年首傳槍響 曝光的印度神秘部隊專吸收流亡藏人

日經：蘋果9月中開始生產5G iPhone

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Baby-G與Chums合作把露營樂趣戴上手 表盒就是迷你睡袋！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Baby-G首度和時髦戶外休閒品牌Chums聯手，把當前最受到消費者歡迎的各種Outdoor元素都放上腕表。圖／Casio提供
Baby-G首度和時髦戶外休閒品牌Chums聯手，把當前最受到消費者歡迎的各種Outdoor元素都放上腕表。圖／Casio提供

CASIO旗下的Baby-G首度和時髦戶外休閒品牌Chums聯手，把當前最受到消費者歡迎的各種Outdoor元素都放上腕表。除了為自己增添新行頭，也別忘了寵愛你的孩子，FLIK FLAK在這季推出全新系列，每一款都帶有繽紛色彩與設計巧思，讓小朋友都會愛不釋手。

首次合作的Baby-G與Chums專為活躍於戶外女性設計聯名款腕表，有著充滿童趣設計與流行感十足的配色。本次選用的表款為BGA-260系列，表圈上的文字印刷圍繞著Chums彩虹配色字母，更加凸顯出黑色表身。同時Chums Logo印刷在表盤與表帶環上，而品牌吉祥物Booby Bird紅腳鰹鳥則印在表帶尾端與背蓋刻印。不過最特別的還是，連外包裝都特別採用Chums的Booby睡袋來設計，迷你的尺寸讓人大呼「可愛」之外，也貼近了品牌要傳達享受戶外休閒活動的精神。

Shine Bright系列的部分款式童表上，鑲嵌著閃亮的水晶，圓了每個小女孩心中的公主夢。圖／FLIK FLAK提供
Shine Bright系列的部分款式童表上，鑲嵌著閃亮的水晶，圓了每個小女孩心中的公主夢。圖／FLIK FLAK提供

專為孩童設計腕表的FLIK FLAK在開學季時，也順勢推出了全新系列表款。像是城市光景（City of Life）系列展現一共提供17款腕表，以綠色表殼提醒配戴的人走出戶外，並以棒球、籃球與足球運動，還有以冰上曲棍球運動為設計靈感，呈現鮮明設計搶眼色彩。而閃耀時刻（Shine Bright）系列的4款腕錶均採用彩色時標，並在冰雪世界」（Frozilicous） 和「愛心粉晶」（Millefeux）款式 上，鑲嵌著閃亮的水晶，圓了每個小女孩心中的公主夢。

首次合作的Baby-G與Chums專為活躍於戶外女性設計聯名款腕表，有著充滿童趣設計與流行感十足的配色。圖／Casio提供
首次合作的Baby-G與Chums專為活躍於戶外女性設計聯名款腕表，有著充滿童趣設計與流行感十足的配色。圖／Casio提供

Baby-G BGA-260CH腕表4,700元。圖／Casio提供
Baby-G BGA-260CH腕表4,700元。圖／Casio提供

FLIK FLAK BIKEWAY腕表1,250元。圖／SWATCH提供
FLIK FLAK BIKEWAY腕表1,250元。圖／SWATCH提供

FLIK FLAK冰雪世界（Frozilicous）腕表1,750元。圖／SWATCH提供
FLIK FLAK冰雪世界（Frozilicous）腕表1,750元。圖／SWATCH提供

腕表 品牌

延伸閱讀

立槳夜遊賞藍色夜光沙！台灣懶人露營活動「夯體驗10選」

限量航海腕表 PANERAI Ulysse Nardin勇氣出航

太可愛！Moomin X Sarpaneva腕表 芬蘭雙聯乘

你是否也感覺到自己的小宇宙？Bell & Ross Vintage腕表三部曲最終章

相關新聞

新7系來報到！RICHARD MILLE新款飛返計時碼表RM 72-01

直觀的數字，常能帶來明確的風格聯想。RICHARD MILLE過往的腕表編號中，曾經有過珠寶奢華風格的自動上鍊陀飛輪Ta...

VALENTINO秋冬男裝也太浪漫 書寫了儂本多情的瀟灑

忠於浪漫主義，讓VALENTINO男裝有著俠氣與詩意，秋冬系列以寬身剪裁（Relaxed Fit）和層次感帶來飄逸瀟灑的...

吃得到整顆荔枝＋荔枝凍！萬波「大小吉荔」酸甜登場

繼今年夏天所推出的「金桃甘露」和「楊枝甘露」兩款充滿夏季氣息的飲品之後，「萬波島嶼紅茶」再以「荔枝」為主題，推出全新飲品...

點亮家的美好！京城之霜聯名台灣花磚 4種花都有含義

2020年是紛擾的一年，更需要內心的平靜，今年也是京城之霜的60植萃十全頂級全能乳，上市5周年，特別與台灣花磚博物館跨界...

Baby-G與Chums合作把露營樂趣戴上手 表盒就是迷你睡袋！

CASIO旗下的Baby-G首度和時髦戶外休閒品牌Chums聯手，把當前最受到消費者歡迎的各種Outdoor元素都放上腕...

BELLAVITA變身海島度假風 到這免費拍美照偽出國

每年隨著季節都會變裝一次的BELLAVITA中庭，現在又變身為滿滿的海島度假風情，中庭特別透過地貼呈現一座波光粼粼的泳池...

史上最輕巧Dyson吸塵器 3個原因讓它體積縮小吸力不減

無線吸塵器產品強敵環伺，讓Dyson也開始針對不同市場需求做出產品區隔。今日正式在台登場的全新Dyson Digital...

幸運加碼！梵克雅寶Alhambra幸運長鍊n種戴法都優雅

「幸運」元素深植法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的DNA，其中又以誕生於1968年的Alha...

12道菜1380！犇最超值套餐 一次吃A5和牛＋龍蝦＋松露

以往以高單價餐點為主的「犇」，近期將位於微風廣場的「犇 和牛館」調整型態，改名為「USHIMITSU 犇 和牛館」，並且...

男神坂口健太郎穿UNIQLO裝酷 樂勝福士蒼汰暖男Look

被媒體稱為「鹽系臉」的日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。對比近期剛成為GU秋冬系列形象...

風格的印記 Harry Winston小巧造型珠寶表 就愛轉圈圈

把平淡日子過得浪漫沒有他法，偶爾加些巧思、製造驚喜，把美好的時光放大、延長，就像日常配戴的珠寶女表，為手表鑲嵌寶石、加長...

Yahoo奇摩拍賣19週年慶 Switch健身環破盤價2千有找

Yahoo奇摩拍賣19歲生日趴將於9月9日起盛大開跑，今搶先揭露平台消費大數據，公布「最愛精打細算星座Top 5」，由「...

熱門新聞

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 南投以南6縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。