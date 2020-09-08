BELLAVITA變身海島度假風 到這免費拍美照偽出國

每年隨著季節都會變裝一次的BELLAVITA中庭，現在又變身為滿滿的海島度假風情，中庭特別透過地貼呈現一座波光粼粼的泳池搭配著獨角獸、紅鶴造型泳圈，還有一旁的躺椅、發呆亭，有如度假現場。疫情期間無法出國，BELLAVITA透過度假主題裝置，讓民眾透過拍美照「偽出國」，慰藉暫時無法出國度假的渴望。

除了透過一樓中庭的泳池畔感受度假氣息外，另外，BELLAVITA在B1 Gallery規畫周年慶限定營地「都市露營區」，透過綠油油草地、大帳篷、竹編躺椅，搭配各式編織單品、熱帶圖騰、異國線條等，同樣營造出異國露營情調。

另外，BELLAVITA將於9月12日、9月19日的15:00~17:00推出池畔音樂派對，透過DJ的SOLO SHOW，搭配泳池畔造景，邀請民眾一起享受隨著音樂搖擺的午後時光。