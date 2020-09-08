史上最輕巧Dyson吸塵器 3個原因讓它體積縮小吸力不減

無線吸塵器產品強敵環伺，讓Dyson也開始針對不同市場需求做出產品區隔。今日正式在台登場的全新Dyson Digital Slim輕量無線吸塵器系列，主打輕量化設計，機身、馬達、吸頭體積全都縮減，全機重量僅1.9公斤，是目前Dyson無線吸塵器產品中最輕巧的一款；透過改良的Dyson Hyperdymium馬達，依舊擁有強勁不減的吸力表現，而LCD顯示螢幕、可換電池、可水洗設計，也更符合台灣使用者需求。

Dyson Digital Slim能夠做到比去年推出的V11系列體積減少20%、重量減輕30%但吸力不減，最大的改良就在體積縮小15%的Dyson Hyperdymium馬達，透過重新設計的11個渦型氣旋組排列，並擴大進氣口寬度，更是維持「吸力不減退」的重要關鍵。搭配「輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，其體積和重量相較以往也減少40%、高度降低20%、刷條直徑縮小29%。Dyson工程師團隊這次將吸頭的碳纖維刷毛與軟質尼龍縫製在刷條上，以取代黏著劑，大幅減輕吸頭重量，也讓吸頭變得更加輕薄與靈巧。

另外，Dyson Digital Slim也搭載了Dyson目前為止能量密度最大、重量最輕的五芯鎳鈷鋁電池組，最長可使用40分鐘，搭配一鍵拆卸可更換電池設計，更可輕鬆延長使用時間。而吸頭刷毛、集塵筒、一體成形式的前後置濾網以及隙縫清潔吸頭亦可直接下水清洗，亦大幅提升便利性。