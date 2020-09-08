幸運加碼！梵克雅寶Alhambra幸運長鍊n種戴法都優雅

「幸運」元素深植法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的DNA，其中又以誕生於1968年的Alhambra系列四葉幸運圖騰最能體現這項特質。從一條裝飾20枚幸運草圖騰的長項鍊開始至今，Alhambra系列發展出各式不同設計的全系列珠寶品項。2020年，更迎來4款長項鍊新作，以及精緻優雅的戒指和珠寶表。

4款全新長項鍊均為幸運草圖騰尺寸最大的Magic Alhambra，除了當作長項鍊或半長項鍊配戴，亦可調整為雙圈短項鍊、纏繞為手鍊、或垂墜於背部。新品以不同色調與質地的硬寶石搭配金質：年輕感的白K金襯托帶點灰調的淡藍色玉髓，最襯亞洲人膚色的玫瑰金則搭配灰色珍珠母貝；1989年首度於系列中登場的藍瑪瑙擁有明快均勻的光澤，配以黃K金材質，展現細膩光輝。第4款的Magic Alhambra長項鍊裝飾璣鏤雕花黃K金圖騰，細膩的金工浮雕捕捉流動的光線，呈獻奪目燦爛的視覺效果。