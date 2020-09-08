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幸運加碼！梵克雅寶Alhambra幸運長鍊n種戴法都優雅

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，黄K金、藍瑪瑙，19萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，黄K金、藍瑪瑙，19萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

「幸運」元素深植法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的DNA，其中又以誕生於1968年的Alhambra系列四葉幸運圖騰最能體現這項特質。從一條裝飾20枚幸運草圖騰的長項鍊開始至今，Alhambra系列發展出各式不同設計的全系列珠寶品項。2020年，更迎來4款長項鍊新作，以及精緻優雅的戒指和珠寶表。

4款全新長項鍊均為幸運草圖騰尺寸最大的Magic Alhambra，除了當作長項鍊或半長項鍊配戴，亦可調整為雙圈短項鍊、纏繞為手鍊、或垂墜於背部。新品以不同色調與質地的硬寶石搭配金質：年輕感的白K金襯托帶點灰調的淡藍色玉髓，最襯亞洲人膚色的玫瑰金則搭配灰色珍珠母貝；1989年首度於系列中登場的藍瑪瑙擁有明快均勻的光澤，配以黃K金材質，展現細膩光輝。第4款的Magic Alhambra長項鍊裝飾璣鏤雕花黃K金圖騰，細膩的金工浮雕捕捉流動的光線，呈獻奪目燦爛的視覺效果。

除了配戴方式變化多端的長項鍊，新作也隨著璣鏤雕花黃K金Magic Alhambra推出可以搭配的同款黃K金Vintage Alhambra戒指，因為配戴在手上，圖騰尺寸較長鍊墜小，方便手部活動。另一件新作則是圖騰尺寸又較Vintage Alhambra更精巧一點的Sweet Alhambra系列珠寶腕表，表盤裝飾璣鏤雕花，手鍊部分則以璣鏤雕花玫瑰金和粉紅色珍珠母貝四葉幸運圖騰交錯排列，迥異的光澤和色調交織成極富魅力的視覺效果。這也是Alhambra系列首次以玫瑰金製作璣鏤雕花圖雕效果。

Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，璣鏤雕花黃K金，22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，璣鏤雕花黃K金，22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra戒指，璣鏤雕花黃K金，10萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra戒指，璣鏤雕花黃K金，10萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Alhambra系列今年推出多件長項鍊新作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Alhambra系列今年推出多件長項鍊新作。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，白K金、玉髓，20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，白K金、玉髓，20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，玫瑰金、灰色珍珠母貝，17萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，玫瑰金、灰色珍珠母貝，17萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕錶，玫瑰金、粉紅色珍珠母貝、石英機芯，45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕錶，玫瑰金、粉紅色珍珠母貝、石英機芯，45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供

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