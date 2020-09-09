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火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

最新！九月週年慶大戰揭幕 首波信義區百貨亮點搶先看

文 / 傅尹霞

2020年度百貨週年慶大戰九月揭開序幕，台北主戰場信義區，今年第一棒依然是9/10開跑的台北101購物中心，後面接9/17微風廣場與9/24統一時代百貨。幫消費者彙總首波各家百貨信用卡優惠攻略與獨家商品亮點比較，就算今年因為疫情無法出國，還是能在週年慶期間用最漂亮的價格，買到自己最想要的夢幻逸品！

2020週年慶首波刷卡攻略：
台北101最優惠，超過30家合作銀行享10%回饋，最高可達18%

台北101首度結合所有合作銀行信用卡參與週年慶活動，讓消費者刷卡即享優惠，購物更自由。全館店家週年慶期間同享單筆每滿5,000元送500元；國際珠寶/精品指定店家享單筆每滿50,000元送3,500元優惠，聯名卡卡友更有史上最高18%回饋。針對Zara、Apple、LV等往年較少參與百貨優惠活動的特色店家，台北101不只提供刷聯名卡享停車優惠，更祭出筆筆2%現金點數回饋，回饋筆數無上限的驚人優惠。週年慶期間，於館內LV旗艦店消費還有會員滿額禮滿10萬贈1千、滿5萬贈送紀念小熊等多項優惠活動，精品愛好者千萬別錯過。

2020精品百貨週年慶首棒台北101強勢開跑

百貨週年慶戰首棒的台北101，以【華麗時裝周＃showroom101】為主題9/10(四)~10/11(日)，與館內各品牌大店聯手，營造與國際同步的華麗時裝周氛圍，提供全館破千件獨家商品、超過百件首賣或限量的商品陣容，如國際精品Prada、Burberry、FERRAGAMO，珠寶腕錶品牌BVLGARI、Harry Winston、Breguet…等黃金陣容，讓所有民眾在台灣就能採買到最夯的時尚單品。

國際精品單筆消費滿5千送500元電子抵用券，台北101週年慶獻上全台獨家Burberry童裝系列。 圖／台北101提供
國際精品單筆消費滿5千送500元電子抵用券，台北101週年慶獻上全台獨家Burberry童裝系列。 圖／台北101提供

台北101週年慶，超過30家合作銀行信用卡同享10%優惠，與超過千件獨家商品、限量或首賣商品，吸引消費者搶購。 圖／台北101提供
台北101週年慶，超過30家合作銀行信用卡同享10%優惠，與超過千件獨家商品、限量或首賣商品，吸引消費者搶購。 圖／台北101提供

限量「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，收藏迷要暴動啦！

眾多粉絲爭相收藏的台北101週年慶紀念小熊，今年與Gogoro聯名推出全球獨家第17代白色的「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，與「隱藏版」限量30隻的黑色紀念小熊，週年慶期間於Gogoro Eeyo 台北101概念店購買任一車款的消費者贈送。

其他亮點還有首次舉行的「2020愛你愛你專業周年照攝影活動」，消費者用2020元就能於購物中心4樓全新花園造景封場拍攝，從專業妝髮拍攝到修片一條龍服務，60分鐘就能取件。

更多資訊請參閱>> https://bit.ly/2ZgOztn

全球獨家第17代「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，限量2020隻。 圖／台北101提供
全球獨家第17代「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，限量2020隻。 圖／台北101提供

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