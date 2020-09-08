12道菜1380！犇最超值套餐 一次吃A5和牛＋龍蝦＋松露

以往以高單價餐點為主的「犇」，近期將位於微風廣場的「犇 和牛館」調整型態，改名為「USHIMITSU 犇 和牛館」，並且推出一套燒肉、一套鐵板燒的「料理長套餐」，內含有A5和牛、波士頓龍蝦、現刨松露等食材，合計共12料理，每套1,380元，堪稱是犇系列最物超所值的套餐方案。

本次「USHIMITSU 犇 和牛館」所推出的料理長菜單，分為「和牛燒肉」、「和牛鐵板燒」兩種版本，均採12道式。和牛鐵板燒方案中，「極上A5和牛沙朗牛排」選用來自熊本、飼養28個月以上的和王和牛，以鐵板燒炙後上桌，具有豐富的油脂與肉汁。活體的波士頓龍蝦，取身體部位製作成「波士頓活龍蝦佐明蝦Bisque」，上桌前淋上特製醬汁以及熬煮48小時的明蝦膏Bisque，更添濃郁鮮味。蝦鉗則是透過鐵板蒸煮的手法，調理成「龍蝦鉗佐烏魚子」，藉此突顯出肉質的鮮甜特質，再配上現刨的台南野生烏魚子增添層次感。至於龍蝦頭，則是與蔬果、柴魚、昆布熬煮成「龍蝦和風昆布湯」，帶來清新的鮮甜。

除此之外，套餐中還有竹籠清蒸活鮑魚佐鮮蚵生蠔油、和風蟹肉煎餃佐紅咖哩醬、關東風壽喜燒、和牛塔塔鐵火捲等不同菜色。其中「黑豚1983鐵板炒飯佐現刨松露」，乃是在鐵板炒飯上，現刨上數片黑松露，大幅增添香氣與奢華，同時也帶來滿滿的飽足感。另外顧客也可以自行加價升級A5和牛海膽月見壽司、和牛塔塔海鮮丼等餐點。至於「和牛燒肉」套餐，則有和牛牛舌、龍蝦、Prime安格斯牛小排等食材。