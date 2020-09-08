快訊

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 6縣市大雨特報

鐵絲鍊脖、拔指甲 新北狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男神坂口健太郎穿UNIQLO裝酷 樂勝福士蒼汰暖男Look

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。圖／UNIQLO提供
日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。圖／UNIQLO提供

被媒體稱為「鹽系臉」的日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。對比近期剛成為GU秋冬系列形象代言人的福士蒼汰暖男穿搭，更顯得帥氣，並顛覆了眾人對他的印象。

UNIQLO這一季調降了牛仔褲單品的售價，讓消費者超有感，不僅如此品牌還找了日劇男神坂口健太郎和名模長谷川潤，共同演繹新褲款。其中坂口健太郎一改過去的溫和穿搭，還在拍攝的短片中變身為穿著黑色牛仔酷裝的重機騎士、或是擔綱演員時會穿的亮色款牛仔褲。形象廣告以「明天要穿什麼？」為出發，讓坂口健太郎以自述的方式來搭配造型詮釋，他略為呆萌的說話，加上耍帥的pose，形成強烈的對比魅力。而名模長谷川潤在演繹女款新褲時，也是凸顯了剪裁的俐落感，以及新一季的材質特色。

男神福士蒼汰演繹GU秋冬新款主廚褲。圖／GU提供
男神福士蒼汰演繹GU秋冬新款主廚褲。圖／GU提供

另一位男神福士蒼汰擔任GU男裝 2020秋冬新形象代言人，同時肩負了詮釋招牌主廚褲（Chef Pants）的責任，所以在時尚大片中，都是以各類的褲款穿搭為主題延伸。在全新秋冬款式上不僅提供超過18種樣式、31種顏色及更多材質選擇，GU更首度加入XS與XXL兩款全新尺碼的選擇。除了好搭配的經典素色系列之外，也提供格紋、條紋、牛仔款；由上至下漸窄的錐形設計，不僅能修飾腿型，也提供更多的活動空間；腰部採用鬆緊帶設計，提升穿著的舒適度，成為各種場合穿搭的好夥伴。

名模長谷川潤演繹女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供
名模長谷川潤演繹女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供

GU男裝格紋主廚褲590元。圖／GU提供
GU男裝格紋主廚褲590元。圖／GU提供

GU男裝燈芯絨主廚褲590元。圖／GU提供
GU男裝燈芯絨主廚褲590元。圖／GU提供

重機 牛仔褲

延伸閱讀

UNIQLO首度聯手鼎泰豐、台啤、春水堂 讓你把小籠包和珍奶UT穿上身

UNIQLO AIRism口罩台灣開賣日期、價格都確定了！同步推出全新雙人尺寸床單與被單新品

福士蒼汰帥氣加持GU成代言人 網「人帥真好，穿什麼都好看！」

UNIQLO再次攜手極簡大師Jil Sander 秒殺款+J系列秋冬正式回歸

相關新聞

史上最輕巧Dyson吸塵器 3個原因讓它體積縮小吸力不減

無線吸塵器產品強敵環伺，讓Dyson也開始針對不同市場需求做出產品區隔。今日正式在台登場的全新Dyson Digital...

幸運加碼！梵克雅寶Alhambra幸運長鍊n種戴法都優雅

「幸運」元素深植法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的DNA，其中又以誕生於1968年的Alha...

12道菜1380！犇最超值套餐 一次吃A5和牛＋龍蝦＋松露

以往以高單價餐點為主的「犇」，近期將位於微風廣場的「犇 和牛館」調整型態，改名為「USHIMITSU 犇 和牛館」，並且...

男神坂口健太郎穿UNIQLO裝酷 樂勝福士蒼汰暖男Look

被媒體稱為「鹽系臉」的日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。對比近期剛成為GU秋冬系列形象...

風格的印記 Harry Winston小巧造型珠寶表 就愛轉圈圈

把平淡日子過得浪漫沒有他法，偶爾加些巧思、製造驚喜，把美好的時光放大、延長，就像日常配戴的珠寶女表，為手表鑲嵌寶石、加長...

Yahoo奇摩拍賣19週年慶 Switch健身環破盤價2千有找

Yahoo奇摩拍賣19歲生日趴將於9月9日起盛大開跑，今搶先揭露平台消費大數據，公布「最愛精打細算星座Top 5」，由「...

嵩岳咖啡獲TSCA金杯獎冠軍 再次打響古坑咖啡名號

雲林古坑咖啡再飄香！古坑鄉草嶺石壁的嵩岳咖啡莊園參加台北市政府和台北精品咖啡商業發展協會舉辦第三屆「TSCA金杯獎」，以...

中秋限定！金門良金牧場推牛肉椪月餅 攻占你的味蕾

中秋節想好要吃什麼月餅了嗎？不妨可以試試牛肉月餅。金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」最近與台中大甲酥餅達人「躉泰食 品」攜...

U值媒／死刑犯的畫可以是美的嗎？

《惡之畫》沒有使用各種取巧的方式來迴避關於死刑犯的議題，開頭便向我們展示了一名藝術家許寶清前往監獄教課的情節，他的學生不是一般的罪犯，而是死刑犯們，不是冤獄的死刑犯們，也不是有精神障礙的死刑犯們，就是犯了大錯，註定要在監獄度過剩餘人生。

烤烏魚子絕配 3款海味威士忌

時序逐漸接近年底，又到了生蠔與烏魚子特別肥美的季節。尤其中秋烤肉時，除了紅肉以外，許多人會喜歡順手烤一些烏魚子或海鮮；在...

全聯推KAKAO FRIENDS隱藏版啵啵桃新品 搭粉紅珍珠雪糕大吹夢幻風

疫情影響全民生活，更需要療癒系商品來撫慰人心！全聯福利中心自9月11日起再度推出超萌的北歐瑞典家居設計品牌MOZ生活居家...

「生魚蛋糕」來了！生魚片、炙燒鮭魚、鮭魚卵疊上醋飯

夏末初秋，正是享用海味鮮食的季節。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon...

熱門新聞

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。