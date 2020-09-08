男神坂口健太郎穿UNIQLO裝酷 樂勝福士蒼汰暖男Look

被媒體稱為「鹽系臉」的日劇男神坂口健太郎擺脫無害的造型，為了UNIQLO搖身一變重機型男。對比近期剛成為GU秋冬系列形象代言人的福士蒼汰暖男穿搭，更顯得帥氣，並顛覆了眾人對他的印象。

UNIQLO這一季調降了牛仔褲單品的售價，讓消費者超有感，不僅如此品牌還找了日劇男神坂口健太郎和名模長谷川潤，共同演繹新褲款。其中坂口健太郎一改過去的溫和穿搭，還在拍攝的短片中變身為穿著黑色牛仔酷裝的重機騎士、或是擔綱演員時會穿的亮色款牛仔褲。形象廣告以「明天要穿什麼？」為出發，讓坂口健太郎以自述的方式來搭配造型詮釋，他略為呆萌的說話，加上耍帥的pose，形成強烈的對比魅力。而名模長谷川潤在演繹女款新褲時，也是凸顯了剪裁的俐落感，以及新一季的材質特色。

男神福士蒼汰演繹GU秋冬新款主廚褲。圖／GU提供

另一位男神福士蒼汰擔任GU男裝 2020秋冬新形象代言人，同時肩負了詮釋招牌主廚褲（Chef Pants）的責任，所以在時尚大片中，都是以各類的褲款穿搭為主題延伸。在全新秋冬款式上不僅提供超過18種樣式、31種顏色及更多材質選擇，GU更首度加入XS與XXL兩款全新尺碼的選擇。除了好搭配的經典素色系列之外，也提供格紋、條紋、牛仔款；由上至下漸窄的錐形設計，不僅能修飾腿型，也提供更多的活動空間；腰部採用鬆緊帶設計，提升穿著的舒適度，成為各種場合穿搭的好夥伴。

名模長谷川潤演繹女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝特級彈性牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供

GU男裝格紋主廚褲590元。圖／GU提供