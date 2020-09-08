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使用標示不明化粧品 醫：最怕其中混到藥

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年說，使用標示不明的化粧品，最大的風險是怕它混到藥。圖／取自仁愛醫療
台中市大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年說，使用標示不明的化粧品，最大的風險是怕它混到藥。圖／取自仁愛醫療

台中市立法委員何欣純上午開記者會指市面許多化粧品都未依規定進行標示，還輕易的就在市面上買到9樣不同功能且都未清楚標示的化粧品。大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年指出，使用標示不明的化粧品，最大的風險是怕它混到藥，例如若是為了抗發炎而加入了類固醇，對健康的肌膚而言就反而可能讓皮膚變薄以及變得有泛紅、乾癢等敏感症狀。

他說，像是曾被查獲大陸製的面膜裡面摻入了類固醇，也許皮膚有問題的人剛擦會覺得蠻舒服的，但久了之後就可能對皮膚產生不良影響。

另像是化粧品為了防止發霉、生菌都會加入具防腐效果的抗菌劑，也就是防腐劑，但是因濃度不對，長期使用也會造成皮膚敏感、刺激。有的化粧品為了美白而加入重金屬，但是透過皮膚吸收入體內，也可能造成重金屬中毒等。

莊燿年說，標示不清還可能買到假貨，結果用了不僅毫無效果，還可能有不好的影響；另也有可能因標示不清而買到效果不佳的東西，像是防曬乳，若是防曬係數不夠，結果反而會被曬傷。包括像是許多私下銷售的手工皂，都有標示不明的問題，也值得消費者注意到底所使用的化粧品內含成份是什麼？

他說，門診常有消費者因使用化粧品過敏而來，此時若能把化粧品帶來讓醫師查看，很容易就能判斷出是何原因造成，但若是標示不明，或根本沒有中文標示，那要找原因就很困難了。

何欣純

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