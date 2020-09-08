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風格的印記 Harry Winston小巧造型珠寶表 就愛轉圈圈

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
黃K金鑲鑽的Emerald系列腕表，搭配金屬表帶或雙圈淡藍色表帶，各有不同氣質，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
黃K金鑲鑽的Emerald系列腕表，搭配金屬表帶或雙圈淡藍色表帶，各有不同氣質，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

把平淡日子過得浪漫沒有他法，偶爾加些巧思、製造驚喜，把美好的時光放大、延長，就像日常配戴的珠寶女表，為手表鑲嵌寶石、加長表帶並予以纏繞，更讓雀躍和歡愉、瞬間增時。

從鑽石切割形狀「祖母綠」得到靈感的海瑞溫斯頓（Harry Winston）「印記」（Eremald）系列女表，擁有多種輕巧、華麗、閃耀的時計組合。源自Harry Winston先生熱愛的祖母綠切割，Eremald腕表共有33毫米的自動機械或石英機芯可共不同選擇，小尺寸的版本更有單圈、雙圈纏繞，搭配金屬米蘭表帶、白色或粉紅色絹質表帶。經典的八角形幾何形狀，是閃耀的風格「印記」。

誕生於1947年、寶龍詩（Boucheron）的Reflet腕表，在70多年後的今日、設計與當年相差無幾，略帶弧度的長方形表殼，除散發Art deco裝飾藝術氣息，也改變傳統對女表一貫的認知：中性且帶有自信的英姿，同時新款Reflet系列更有可替換的表帶系統，切換心情、成色，自由獨立不求人。

伯爵（PIAGET）的Possessions系列在問世30周年後，則有一款維持可轉動設計的表面全鑲鑽款：29毫米的小巧尺寸，黃K金表殼卻在表面與外圈鑲嵌300多顆總重近2克拉的鑽石，限量130只。最微小的事物裡總蘊藏的極大的能量與火光，像是人類的DNA、代代相傳的美好回憶，當然還有伯爵的Possession 18K金限量女表。

伯爵Possession女表（G0A45070），18K黃金，29毫米，石英機芯，時間顯示，鑲嵌近334顆、總重約1.95克拉鑽石，限量130只，價格店洽。圖 / 翻攝自ig。
伯爵Possession女表（G0A45070），18K黃金，29毫米，石英機芯，時間顯示，鑲嵌近334顆、總重約1.95克拉鑽石，限量130只，價格店洽。圖 / 翻攝自ig。
新款搭配粉色雙圈表帶的海瑞溫斯頓Emerald系列腕表，像是將快意的時間、美妙延長。圖 / Harry Winston提供。
新款搭配粉色雙圈表帶的海瑞溫斯頓Emerald系列腕表，像是將快意的時間、美妙延長。圖 / Harry Winston提供。
以海瑞溫斯頓先生熱愛的祖母綠切割為靈感，「印記」（Emerald）系列腕表像是一款手上的風格閃耀印記。圖 / Harry Winston提供。
以海瑞溫斯頓先生熱愛的祖母綠切割為靈感，「印記」（Emerald）系列腕表像是一款手上的風格閃耀印記。圖 / Harry Winston提供。
長方形表殼的Boucheron Reflet系列，映射出佩戴者心中的自信，新款並具備表帶快拆系統，可自由切換顏色與心情。圖 / 翻攝自Boucheron官方網站。
長方形表殼的Boucheron Reflet系列，映射出佩戴者心中的自信，新款並具備表帶快拆系統，可自由切換顏色與心情。圖 / 翻攝自Boucheron官方網站。

腕表 珠寶

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