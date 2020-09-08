風格的印記 Harry Winston小巧造型珠寶表 就愛轉圈圈

把平淡日子過得浪漫沒有他法，偶爾加些巧思、製造驚喜，把美好的時光放大、延長，就像日常配戴的珠寶女表，為手表鑲嵌寶石、加長表帶並予以纏繞，更讓雀躍和歡愉、瞬間增時。

從鑽石切割形狀「祖母綠」得到靈感的海瑞溫斯頓（Harry Winston）「印記」（Eremald）系列女表，擁有多種輕巧、華麗、閃耀的時計組合。源自Harry Winston先生熱愛的祖母綠切割，Eremald腕表共有33毫米的自動機械或石英機芯可共不同選擇，小尺寸的版本更有單圈、雙圈纏繞，搭配金屬米蘭表帶、白色或粉紅色絹質表帶。經典的八角形幾何形狀，是閃耀的風格「印記」。

誕生於1947年、寶龍詩（Boucheron）的Reflet腕表，在70多年後的今日、設計與當年相差無幾，略帶弧度的長方形表殼，除散發Art deco裝飾藝術氣息，也改變傳統對女表一貫的認知：中性且帶有自信的英姿，同時新款Reflet系列更有可替換的表帶系統，切換心情、成色，自由獨立不求人。