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Yahoo奇摩拍賣19週年慶 Switch健身環破盤價2千有找

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Yahoo奇摩拍賣19週年慶9月9日開跑，祭3大生日豪禮邀消費者同歡，首3日萊爾富運費0元無上限。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣19週年慶9月9日開跑，祭3大生日豪禮邀消費者同歡，首3日萊爾富運費0元無上限。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

Yahoo奇摩拍賣19歲生日趴將於9月9日起盛大開跑，今搶先揭露平台消費大數據，公布「最愛精打細算星座Top 5」，由「處女座」拿下最愛使用折扣優惠的冠軍，更是平台最多百萬刷手的星座；而平台今年含金量最高商品則為居家生活品類，又以五金照明工具業績最暢旺。歡慶19週年，Yahoo奇摩拍賣宣布自9月9日至9月30日推出「19生日趴 樂玩新生活」活動，祭出「吃喝玩樂3大生日豪禮」，針對消費者最有感的免運費、折扣下殺、抽獎加碼一次送上！

Yahoo奇摩拍賣分析發現，近1年使用超商取貨的訂單佔比達近7成，因此趁著週年慶擴大免運規模，除月月11、22雙免運外，這次更特別推出「首3日萊爾富運費0元無上限」，於9月9日至9月11日期間下單選擇「萊爾富超商付款取貨」，輸入折扣碼「快閃免運」即可享運費0元優惠，優惠次數無上限，買越多、賺越多。

活動期間更天天推出熱銷人氣夯品破盤3折起，9月10日中午12點Switch健身環大冒險同捆組破盤價只要1,999元、9月11日晚上6點小米手環5熱賣5折特價479元、9月17日晚上6點米家藍牙溫濕度計下殺銅板價只要39元，還有9月18日晚上6點理膚寶水全面修復霜100ml狂降3折價只要259元，想入手的消費者一定要記得設定鬧鐘準時開搶。

搶搭國旅熱潮，9月9日至9月30日期間，消費不限金額還可登記抽市價5萬元的環島之星雙人遊，將有1名幸運兒可享ezTravel環島之星雙人遊，除可免費搭乘夢幻充滿童趣的Hello Kitty繽紛列車、享有車廂吧檯無限暢飲、卡拉OK娛樂、DIY手作活動體驗外，更可選擇自己喜歡的環島路線和玩法，爽買又爽玩。

此外，更攜手金色三麥加碼下單送，於9月9日至9月22日購買指定賣家商品，下單隨機送金色三麥指定餐飲7.9折優惠券；於9月12日至9月21日期間下單選擇「全家超商取貨」，登記送金色三麥無酒精蜂蜜檸檬啤酒風味冰棒。

活動期間天天推出熱銷人氣夯品破盤3折起，9月10日中午12點Switch健身環大冒險同捆組破盤價只要1,999元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
活動期間天天推出熱銷人氣夯品破盤3折起，9月10日中午12點Switch健身環大冒險同捆組破盤價只要1,999元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣19週年慶推出消費不限金額即可登記抽環島之星雙人遊。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣19週年慶推出消費不限金額即可登記抽環島之星雙人遊。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

萊爾富超商 環島 星座

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