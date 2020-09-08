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中秋限定！金門良金牧場推牛肉椪月餅 攻占你的味蕾

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
良金牧場企劃經理薛柔辰表示，一般綠豆椪都是用豬肉餡，很少聽到有牛肉椪，這款商品是中秋節限定。記者蔡家蓁／攝影
良金牧場企劃經理薛柔辰表示，一般綠豆椪都是用豬肉餡，很少聽到有牛肉椪，這款商品是中秋節限定。記者蔡家蓁／攝影

中秋節想好要吃什麼月餅了嗎？不妨可以試試牛肉月餅。金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」最近與台中大甲酥餅達人「躉泰食 品」攜手合作，推出「牛來芋轉」中秋禮盒，除了可吃到芋頭酥外，還有中秋限定的牛肉椪，有別於現有的綠豆椪大多是豬肉餡，牛肉達人良金牧場則把肉餡換成酒糟牛肉餡，吃在嘴裡，滿口的鹹甜新滋味，預料將大受消費者歡迎。

近期有關肉品的食安問題頻頻躍上媒體，引起廣泛討論，良金牧場企劃經理薛柔辰表示，近期的銷量的確有受到影響，所以他們積極開發新產品，最近找上台中知名老店「躉泰食品」合作， 聯名推出獨家「牛來芋轉」中秋禮盒，以兩家招牌商品 為概念，有獨一無二的「酒糟牛肉椪」，口感香酥爽口、香氣宜人。

月餅禮盒中，還有躉泰的芋頭酥，躉泰食品是台中大甲 30 年酥餅老店，製餅技術優異，多樣酥餅商品，大受日韓客人喜愛，經典口味的芋頭酥，嚴選大甲檳榔心芋頭，將芋頭綿密內餡填滿整個酥皮下，一口咬下唇齒留香。

薛柔辰說，希望藉由創意結合，全方位開發推廣金門酒糟牛，尤其金門牛肉時常面臨 疫情難以出口，加工是唯一的解決方針，良金牧場身為金門唯一在地肉品加工廠，不斷精進加工實力，除了自身肉乾和調理食品的技術，也積極尋找與各同異業合作的機會，聯名開發，賦予酒糟牛 肉全新面貌，給消費者更多元化口味選擇。

薛柔辰透露，一般綠豆椪都是用豬肉餡，很少聽到有牛肉椪，這款商品是中秋節限定，讓消費者可以一次吃到金門酒糟牛肉獨特的香味，微甜、微鹹，希望讓大家品嘗金門牛肉不一樣的美味。

此次「牛來芋轉」一共推出兩款禮盒，A 款為四顆牛肉椪與三顆芋頭酥，由萊爾富獨家販售，B 款則是兩顆牛肉椪、三顆芋頭酥加上，還有溫體蜜汁金錢牛肉乾一份，目前包括誠品書店、遠東百貨等地都買的到。

「牛來芋轉」中秋禮盒，吃的到大甲知名芋頭酥與綠豆牛肉椪。記者蔡家蓁／攝影
「牛來芋轉」中秋禮盒，吃的到大甲知名芋頭酥與綠豆牛肉椪。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」最近與台中大甲酥餅達人「躉泰食 品」攜手合作，推出「牛來芋轉」中秋禮盒，搶攻消費者的荷包。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」最近與台中大甲酥餅達人「躉泰食 品」攜手合作，推出「牛來芋轉」中秋禮盒，搶攻消費者的荷包。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 金門 牧場

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