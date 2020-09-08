嵩岳咖啡獲TSCA金杯獎冠軍 再次打響古坑咖啡名號
雲林古坑咖啡再飄香！古坑鄉草嶺石壁的嵩岳咖啡莊園參加台北市政府和台北精品咖啡商業發展協會舉辦第三屆「TSCA金杯獎」，以超優的台灣生豆品質再次受肯定，在近百家店家中，脫穎而出，榮獲「最佳台灣咖啡獎」殊榮，延續古坑咖啡在台灣領導品牌的地位。
雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰、農業處副處長蔡耿宇前往恭賀，並致贈「臺灣最好咖」匾額，肯定再次獲獎。
張麗善說，嵩岳咖啡不僅榮獲第三屆「TSCA金杯獎」的最佳台灣咖啡獎，更通過美國CQI精品咖啡89.25高分認證，與巴西同列世界第一。雲林古坑咖啡屢屢在各大賽事創造佳績，大大提升國產咖啡的國際地位，令人欣悅。
「品質會說話！」一手推動古坑咖啡的前古坑鄉也是副縣長謝淑亞，古坑咖啡不僅是台灣的領導品牌，更揚名國際，嵩岳咖啡屢創佳績，今再奪金杯，令人振奮。
嵩岳咖啡莊園老闆郭章盛感謝副縣長謝淑亞，當年力推台灣咖啡在古坑，才有今天的嵩岳，像台灣的藝伎咖啡就從嵩岳開始，嵩岳會繼續發揚領先地位，現今不只藝伎，還有很多尚未發表的咖啡品種，希望從嵩岳帶動整個台灣咖啡再精進，讓國際因咖啡看見臺灣。
張麗善強調，雲林得天獨厚，氣候水質及土壤俱佳，培育出優質咖啡，古坑是台灣咖啡原鄉，近年來已建立與國際接軌的評鑑制度，生產無農藥的高品質生豆，咖啡產銷履歷逐年攀升，再次得獎展現雲林之光。
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