烤烏魚子絕配 3款海味威士忌

時序逐漸接近年底，又到了生蠔與烏魚子特別肥美的季節。尤其中秋烤肉時，除了紅肉以外，許多人會喜歡順手烤一些烏魚子或海鮮；在這個時候，就是來自海島的「海味威士忌」該上場的時刻了。

兼具火山及海洋雙重特性的泰斯卡10年單一麥芽威士忌，具有強勁煙燻泥煤口感與鮮明的海潮香氣及淡雅的鹹味，相當適合搭配烤烏魚子…等燻製菜色與各式海鮮。

在它強勁煙燻泥煤口感與洶湧的海味之間，仍能感受到溫暖麥芽及豐富的乾果香甜。酒體漂泊至舌尖後端，隨即湧上猶如爆炸般的辛香味，淡胡椒綿延悠長尾韻，迷人煙燻味及海潮的香氣在喉頭交替浮現。另外一個泰斯卡 10年最經典的喝法，也是蘇格蘭島嶼區的傳統習慣，就是將新鮮生蠔直接淋上威士忌享用，最能體現食材的鮮甜與威士忌的香氣。

來自蘇格蘭大名鼎鼎的艾雷島的波夏OLC:01 2010，則是風味非常特別的特殊酒款。這款酒選用2009年收穫的蘇格蘭大麥於2010年蒸餾，接著在一系列複雜的波本桶、席哈葡萄酒桶以及天然甜葡萄酒桶中熟成；並於2018年被重新裝入費南多．德．卡斯蒂亞酒莊優質的Oloroso豬頭桶中陳年。

因此波夏OLC:01 2010以清冽純正的泥煤味，混合著美妙的烘焙咖啡氣味，以及青檸和無花果的香氣為特點；伴隨著泥煤味的餘韻，絲絲巧克力和香草的氣息緩緩綻放於唇齒間，非常獨特。

來自北緯59度的奧克尼群島的高原騎士12年，採用百年傳承手翻麥與石楠花泥煤，在石楠花蜜香甜與煙燻氣息下，造就高原騎士獨一無二清泥煤煙燻風味。高原騎士12年呈現燦爛的深金色，帶有石楠花、水果與果醬的綜合香甜，以及一絲泥煤煙燻味。口感平順均衡，妙不可言。

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