全聯推KAKAO FRIENDS隱藏版啵啵桃新品 搭粉紅珍珠雪糕大吹夢幻風

疫情影響全民生活，更需要療癒系商品來撫慰人心！全聯福利中心自9月11日起再度推出超萌的北歐瑞典家居設計品牌MOZ生活居家用品、以及「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」第2波隱藏版共2檔積分換購活動，不同風格的可愛魅力，預計再掀起換購風潮！

看好MOZ可愛魅力，全聯自9月11日至12月3日共12週時間，再次與MOZ合作推出4款生活居家用品，分別為「MOZ A4收納箱凳」、「MOZ陶瓷盤碗組」、「MOZ真空附匙悶燒罐」、「MOZ玩偶毛毯組」，活動期間持福利卡購買日用品單筆每滿100元即可獲得1日用品積分，最少只要使用3日用品積分就能加價換購指定MOZ商品1款，商品首批限量共7萬件，數量有限，換完為止。

而受到年輕人瘋狂喜愛的「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」集點換購活動，首波7款商品以換購破千萬元，9月11日至10月8日將再推出第2波隱藏版商品，以淘氣小可愛APEACH啵啵桃為主角，獨家開發「顯示型大容量無線行動電源」和「黃/白光多功能公仔桌燈」2款換購商品，活動期間內，持福利卡購買指定飲料、冰品單筆每滿60元，即可獲得1飲料冰品積分，最少只要使用3積分就能加價換購一款。