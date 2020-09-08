「生魚蛋糕」來了！生魚片、炙燒鮭魚、鮭魚卵疊上醋飯
夏末初秋，正是享用海味鮮食的季節。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，於美威鮭魚專賣店台北誠品信義店、京站店、美河市店以及新光三越台南西門店推出「極盛鮭魚三重奏」，頂級厚切鮭魚生魚片、炙燒鮭魚，搭配一顆顆晶瑩剔透的鮮美鮭魚卵、香鬆醋飯，層層堆起口感新層次，有如「生魚蛋糕」。
此外，美威鮭魚也有滑嫩鮮甜的「加州起司炙燒鮭魚握壽司」，將挪威直送的炙燒鮭魚，與金黃起司、明太子美乃滋交織共舞；另供應每日限量、老饕指定的「鮭」房料理「炙燒鮭魚盛」，挪威松阪級生鮮嫩鮭特以日本蛋黃醬炙燒添香，爽口圓潤又不失濃醇風味。「極盛鮭魚三重奏」定價268元；「加州起司炙燒鮭魚握壽司」定價238元；「炙燒鮭魚盛」定價79元，消費主餐即可以優惠價49元加購。
新菜上市，即日起至10月13日凡購買「極盛鮭魚三重奏」或「加州起司炙燒鮭魚握壽司」，即可以優惠價50元升級特餐，包括「鮭魚海鮮茶碗蒸」（定價60元）、「鮭魚味噌湯」（定價60元）。
即日起至9月22日另推出挪威直送生鮮鮭魚片95折限時優惠（定價範圍1,540元~2,200元，價格依實際重量而定）（整片約1,400公克~2,000公克），並加碼祭出秘密吃法。
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