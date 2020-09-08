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「可不可以你也剛好喜歡我」林映唯巧戴PIAGET珠寶
改編自人氣作家「肆一」同名暢銷散文的台灣電影「可不可以你也剛好喜歡我」，甫於八月底上映。由台灣新生代演員陳妤、曹佑寧、林映唯共同主演的這部青春愛情喜劇，片中飾演「校花」的林映唯，日前出席電影宣傳時，配戴上伯爵（PIAGET）的Sunlight系列與Possession珠寶，舉手投足頗具名模氣勢。
其實「小美」林映唯陸續在電視、電影有過「有一種喜歡」、「濁流」、「疑霧公堂」等作品，從畢業後便投入平面拍攝，橫跨形象廣告、時尚雜誌，平面與數位媒體也常有她的身影，甚至也拍攝過大量音樂錄影帶和廣告，面對鏡頭早不陌生，電影中的出色表現，只是剛好而已。
而這次宣傳期中她戴上的PIAGET Sunlight系列珠寶，以太陽的光線變化為靈感、展現熾熱魅力。新款Sunlight系列項鍊以太陽光芒般放射形狀鑲嵌設計，像是在身上「披」上一層光之氣場；此外前後長短不規則設計的Sunlight系列鑽石耳環，則可將後端垂墜部分取下，展現多層次的搭配風格。
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