每口都花香！Lady M新推「桂花千層蛋糕」還有栗子千層

今年秋季，Lady M主廚特別以秋季印象，限時推出新品「桂花千層蛋糕」，以桂花、桂花酒與鮮奶油調和成的內餡，帶來淡雅清甜的風味。另外包括栗子千層蛋糕、紅豆千層蛋糕也陸續登場。針對特定門市，還有桂花覆盆子果茶、金鑽鳳梨氣泡飲等多種飲品上市。

Lady M本次所推出的「桂花千層蛋糕」，使用了超過20層的手工蛋皮，均勻地塗上桂花、桂花酒與鮮奶油調和成的內餡；透亮的表層，則灑上了乾燥桂花作為點綴，自即日起至10月1日期間限定販售，9吋2,800元，切片280元。

另外「栗子千層蛋糕」也於9月回歸。使用了法國進口的糖漬栗子與鮮奶油作為內線，並以完整的栗子點綴上層，帶來綿密細緻的口感。「紅豆千層蛋糕」也將於10月開放預購，此款蛋糕選用高雄9號紅豆作為內餡，有著溫潤的甜香。兩款售價均為9吋2,800元，切片280元。