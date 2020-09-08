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每口都花香！Lady M新推「桂花千層蛋糕」還有栗子千層
今年秋季，Lady M主廚特別以秋季印象，限時推出新品「桂花千層蛋糕」，以桂花、桂花酒與鮮奶油調和成的內餡，帶來淡雅清甜的風味。另外包括栗子千層蛋糕、紅豆千層蛋糕也陸續登場。針對特定門市，還有桂花覆盆子果茶、金鑽鳳梨氣泡飲等多種飲品上市。
Lady M本次所推出的「桂花千層蛋糕」，使用了超過20層的手工蛋皮，均勻地塗上桂花、桂花酒與鮮奶油調和成的內餡；透亮的表層，則灑上了乾燥桂花作為點綴，自即日起至10月1日期間限定販售，9吋2,800元，切片280元。
另外「栗子千層蛋糕」也於9月回歸。使用了法國進口的糖漬栗子與鮮奶油作為內線，並以完整的栗子點綴上層，帶來綿密細緻的口感。「紅豆千層蛋糕」也將於10月開放預購，此款蛋糕選用高雄9號紅豆作為內餡，有著溫潤的甜香。兩款售價均為9吋2,800元，切片280元。
Lady M旗艦店、遠百信義店也推出「桂花覆盆子果茶」、「金鑽鳳梨氣泡飲」與清涼解暑的「Mojito」，以不同的輕盈酸甜，為炎熱的天氣帶來清涼感，另有「桂花鐵觀音歐蕾」、「桂花拿鐵」上市。同時配合中秋，Lady M也推出奔月禮盒，內含卡士達奶皇月餅、可可奶皇月餅各3顆，自9月14日起開放預購，每盒2,280元。
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