木村心美擁毛小孩入鏡拍Bobby手袋 Jisoo三連拍就是不笑酷帥美

近日DIOR品牌大使木村心美（Cocomi）出席活動或私服穿搭，都善盡職責拎了多款DIOR手袋，除了Book Tote和Lady Dior之外，她也拎了今年夏天重點新款Bobby；BLACKPINK Jisoo（金智秀）則是登上韓國「DAZED」雜誌或美圖都選搭Bobby，而且還拎了3款簡直當成型錄在拍，展現無笑容的酷帥氣場。

早前木村心美和家裡的巨型貴賓狗Etoile一同入鏡，秀出DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式，和毛小孩的親暱畫面真的可愛炸了，超討喜，而後續她在家中車庫也拎著同一個包款大秀長腿；Jisoo則是在「DAZED」雜誌選背Bobby藍色款，搭襯灰色中性帥氣西服顯得相當搶眼，由近期拍了IU、宋慧喬鞋履形象照的時尚攝影師Kim Hee June掌鏡，張力十足。