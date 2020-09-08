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木村心美擁毛小孩入鏡拍Bobby手袋 Jisoo三連拍就是不笑酷帥美

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
木村心美和Jisoo都選搭DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
木村心美和Jisoo都選搭DIOR Bobby手袋。圖／取自IG

近日DIOR品牌大使木村心美（Cocomi）出席活動或私服穿搭，都善盡職責拎了多款DIOR手袋，除了Book Tote和Lady Dior之外，她也拎了今年夏天重點新款Bobby；BLACKPINK Jisoo（金智秀）則是登上韓國「DAZED」雜誌或美圖都選搭Bobby，而且還拎了3款簡直當成型錄在拍，展現無笑容的酷帥氣場。

早前木村心美和家裡的巨型貴賓狗Etoile一同入鏡，秀出DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式，和毛小孩的親暱畫面真的可愛炸了，超討喜，而後續她在家中車庫也拎著同一個包款大秀長腿；Jisoo則是在「DAZED」雜誌選背Bobby藍色款，搭襯灰色中性帥氣西服顯得相當搶眼，由近期拍了IU、宋慧喬鞋履形象照的時尚攝影師Kim Hee June掌鏡，張力十足。

DIOR Bobby是女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri在2020早秋時裝發表的新款，靈感正源於迪奧先生忠實的愛犬Bobby，以此闡釋當代精神、優雅風格。Bobby肩背包以Box小牛皮打造，輪廓來自新月包（Hobo Style），包身前側的CD字母縮寫為標誌設計，背面則是30 Montaigne熱壓浮雕字樣，用以點出品牌發跡的地址；穿釦造型的隱藏式磁釦方便開合，目前共推出3種尺寸，配襯不同造型皮革金屬環釦背帶，可斜背、手提、肩背，呼應Hobo輪廓的自由率性。

木村心美詮釋DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式。圖／取自IG
木村心美詮釋DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
Dior Bobby白色光滑小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Bobby白色光滑小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Bobby Oblique藍色刺繡帆布小型肩背包，99,000元。圖／DIOR提供
Dior Bobby Oblique藍色刺繡帆布小型肩背包，99,000元。圖／DIOR提供
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo在韓國雜誌「DAZED」特別版封面詮釋藍色DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo在韓國雜誌「DAZED」特別版封面詮釋藍色DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
BLACKPINK Jisoo詮釋多款DIOR Bobby手袋。圖／取自IG
木村心美二度演繹DIOR Bobby Oblique斜紋緹花手袋。圖／取自IG
木村心美二度演繹DIOR Bobby Oblique斜紋緹花手袋。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG
木村心美背DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式和毛小孩Etoile一起入鏡。圖／取自IG

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