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木村心美擁毛小孩入鏡拍Bobby手袋 Jisoo三連拍就是不笑酷帥美
近日DIOR品牌大使木村心美（Cocomi）出席活動或私服穿搭，都善盡職責拎了多款DIOR手袋，除了Book Tote和Lady Dior之外，她也拎了今年夏天重點新款Bobby；BLACKPINK Jisoo（金智秀）則是登上韓國「DAZED」雜誌或美圖都選搭Bobby，而且還拎了3款簡直當成型錄在拍，展現無笑容的酷帥氣場。
早前木村心美和家裡的巨型貴賓狗Etoile一同入鏡，秀出DIOR Bobby Oblique斜紋緹花款式，和毛小孩的親暱畫面真的可愛炸了，超討喜，而後續她在家中車庫也拎著同一個包款大秀長腿；Jisoo則是在「DAZED」雜誌選背Bobby藍色款，搭襯灰色中性帥氣西服顯得相當搶眼，由近期拍了IU、宋慧喬鞋履形象照的時尚攝影師Kim Hee June掌鏡，張力十足。
DIOR Bobby是女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri在2020早秋時裝發表的新款，靈感正源於迪奧先生忠實的愛犬Bobby，以此闡釋當代精神、優雅風格。Bobby肩背包以Box小牛皮打造，輪廓來自新月包（Hobo Style），包身前側的CD字母縮寫為標誌設計，背面則是30 Montaigne熱壓浮雕字樣，用以點出品牌發跡的地址；穿釦造型的隱藏式磁釦方便開合，目前共推出3種尺寸，配襯不同造型皮革金屬環釦背帶，可斜背、手提、肩背，呼應Hobo輪廓的自由率性。
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