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只貴15元太佛心 酩悅粉紅香檳2020年限量瓶
酩悅粉紅香檳2020年限量瓶，即日起至9月27日止，在台北微風信義1樓「酩悅香檳粉紅 Pop Up BAR」，限時限量開賣，數量大約只有100瓶，建議售價2,400元；相較於酩悅粉紅香檳標準瓶的建議售價2,385元，2020年限量瓶只貴上15元，稱得上是「佛心價」。
不過雖然價格算「佛心」，但是購買地點卻僅限台北微風信義1樓的直營快閃店，屬於「全台獨賣」，在一般的菸酒專無法購得；在販售期間方面也有限制，快閃店只營業到9月27日止，賣完為止，逾時不候。
總數只有百來瓶的酩悅粉紅香檳2020年經典限量瓶，以全新黑色霧面色調包裹瓶身，經典頸帶上除佐以粉紅金線條外，更在瓶頭以粉紅色星星代表粉紅香檳。相對於酩悅粉紅香檳標準瓶的古典氣質，酩悅粉紅香檳2020年限量瓶看起來更加簡潔俐落，要來得更為現代感一些。
瓶中酒液則與酩悅粉紅香檳標準瓶相同，以45%的黑皮諾紅葡萄來混釀，為酒體帶來更為豐饒的果香口味。在現場購買任何一瓶750毫升的香檳，都可以得到客製印字服務，在瓶身上印製你所想要的簡短英文字樣，享受精品店一般的客製化尊榮服務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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