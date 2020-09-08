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11年來首次！Jo Malone宣布降價最高18% 狂省1600元

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供

可能多數的香迷們都不知道，Jo Malone London從2020年下半年起，從代理商改為直營分公司經營，直接隸屬雅詩蘭黛台灣分公司，將擁有更多品牌的直接資源。Jo Malone London也終於宣布，進軍台灣11年來首度調降價格，這波降價針對旗下居家系列，包括許多人最愛的居家工藝蠟燭、還有擴香與行動擴香、室內香氛與布料噴霧等，降價最高達18%，平均為2～18%。

Jo Malone London之前在台灣由代理商經營，打出品牌的高知名度，也是許多人開始愛上Jo Malone London的香水，但在國外，Jo Malone London隸屬於雅詩蘭黛集團，因此今年下半年起，Jo Malone London回歸雅詩蘭黛集團台灣分公司，動作頻頻，日前不僅大手筆發表香水，如今又宣布降價的好消息。

降幅最高的18%，是芳醇系列香氛工藝蠟燭，原價3,800元，降價後為3,100元，降幅高達18%，如果單純以金額降價最多來看，則是芳醇系列香氛工藝蠟燭8cm，原價9,900元，一口氣降到8,300元，省下1,600元。

其他降價品項如下：

香氛工藝蠟燭12.7cm原價19,350元、降價後17,850元

香氛工藝蠟燭8cm原價8,250元、降價後7,000元

芳醇系列香氛工藝蠟燭8cm原價9,900元、降價後8,300元

香氛工藝蠟燭6.35cm原價2,850元、降價後2,550元

香氛工藝蠟燭-蕾絲版6.35cm原價3,250元、降價後2,840元

芳醇系列香氛工藝蠟燭6.35cm原價3,800元、降價後3,100元

旅行香氛工藝蠟燭4.78cm原價1,570元、降價後1,280元

裝飾蠟燭組合旅行蠟燭套裝原價4,170元、降價後3,650元

擴香165ml原價3,800元、降價後3,580元

芳醇系列擴香165ml原價4,600元、降價後4,450元

輕巧擴香30g原價2,140元、降價後2,100元

室內香氛175ml原價2,800元、降價後2,550元

布料噴霧175ml原價2,750元、降價後2,550元

Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭、擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香氛蠟燭、擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London布料噴霧、擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London布料噴霧、擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London室內噴霧、隨身擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London室內噴霧、隨身擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London室內噴霧。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London室內噴霧。圖／Jo Malone London提供

品牌

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