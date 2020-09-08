11年來首次！Jo Malone宣布降價最高18% 狂省1600元

可能多數的香迷們都不知道，Jo Malone London從2020年下半年起，從代理商改為直營分公司經營，直接隸屬雅詩蘭黛台灣分公司，將擁有更多品牌的直接資源。Jo Malone London也終於宣布，進軍台灣11年來首度調降價格，這波降價針對旗下居家系列，包括許多人最愛的居家工藝蠟燭、還有擴香與行動擴香、室內香氛與布料噴霧等，降價最高達18%，平均為2～18%。

Jo Malone London之前在台灣由代理商經營，打出品牌的高知名度，也是許多人開始愛上Jo Malone London的香水，但在國外，Jo Malone London隸屬於雅詩蘭黛集團，因此今年下半年起，Jo Malone London回歸雅詩蘭黛集團台灣分公司，動作頻頻，日前不僅大手筆發表香水，如今又宣布降價的好消息。

降幅最高的18%，是芳醇系列香氛工藝蠟燭，原價3,800元，降價後為3,100元，降幅高達18%，如果單純以金額降價最多來看，則是芳醇系列香氛工藝蠟燭8cm，原價9,900元，一口氣降到8,300元，省下1,600元。

其他降價品項如下：

香氛工藝蠟燭12.7cm原價19,350元、降價後17,850元

香氛工藝蠟燭8cm原價8,250元、降價後7,000元

芳醇系列香氛工藝蠟燭8cm原價9,900元、降價後8,300元

香氛工藝蠟燭6.35cm原價2,850元、降價後2,550元

香氛工藝蠟燭-蕾絲版6.35cm原價3,250元、降價後2,840元

芳醇系列香氛工藝蠟燭6.35cm原價3,800元、降價後3,100元

旅行香氛工藝蠟燭4.78cm原價1,570元、降價後1,280元

裝飾蠟燭組合旅行蠟燭套裝原價4,170元、降價後3,650元

擴香165ml原價3,800元、降價後3,580元

芳醇系列擴香165ml原價4,600元、降價後4,450元

輕巧擴香30g原價2,140元、降價後2,100元

室內香氛175ml原價2,800元、降價後2,550元