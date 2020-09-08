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TASAKI代表作balance歡慶10週年！珍珠新作繼續時髦
10年前，由當時擔任TASAKI創意總監的Thakoon Panichgul所設計的balance系列問世，跳脫傳統珠寶設計框架，巧玩視覺平衡的創意，叫好又叫座，成為品牌的經典。10年後的今天看來，這件珠寶的設計依舊深具魅力，TASAKI推出全新的balance 10作品，包括重新詮釋的balance signature decade pearls & diamonds戒指與鍊墜、三款不同材質的balance neo戒指與對應的項鍊、以及“petit” balance class，以歡慶balance系列邁入下個10年。
算是高級珠寶作品的balance signature decade pearls & diamonds戒指與鍊墜，以經典balance signature的設計為基礎，重新以四顆珍珠搭配一顆鑽石圓珠詮釋微妙的視覺平衡，鑲滿璀璨鑽石的圓珠更展現品牌的頂尖工藝，與珍珠的圓潤光澤相輝映。
以三顆阿古屋珍珠組成主要視覺平衡元素的balance neo戒指，備有黃K金以及 TASAKI獨門櫻花金兩種選擇，以及白K金鋪鑲鑽石的balance neo diamonds pave戒指與項鍊，奢華感進階。總長60公分的“petit” balance class珍珠項鍊，珍珠與鑽石並列呈現並點綴在不同的位置，看似歲姓不受拘束，搭配變化性高，設計既年輕又優雅。
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