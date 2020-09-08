TASAKI代表作balance歡慶10週年！珍珠新作繼續時髦

10年前，由當時擔任TASAKI創意總監的Thakoon Panichgul所設計的balance系列問世，跳脫傳統珠寶設計框架，巧玩視覺平衡的創意，叫好又叫座，成為品牌的經典。10年後的今天看來，這件珠寶的設計依舊深具魅力，TASAKI推出全新的balance 10作品，包括重新詮釋的balance signature decade pearls & diamonds戒指與鍊墜、三款不同材質的balance neo戒指與對應的項鍊、以及“petit” balance class，以歡慶balance系列邁入下個10年。

算是高級珠寶作品的balance signature decade pearls & diamonds戒指與鍊墜，以經典balance signature的設計為基礎，重新以四顆珍珠搭配一顆鑽石圓珠詮釋微妙的視覺平衡，鑲滿璀璨鑽石的圓珠更展現品牌的頂尖工藝，與珍珠的圓潤光澤相輝映。