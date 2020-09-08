全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

超商聯名鮮食越來越大咖！全家便利商店與揚名國際的「鼎泰豐」獨家合作，主廚首度走出餐廳指導監製，以招牌香辣醬開發3款鮮食料理，包含店內必點的蛋炒飯，以及餐廳點不到的炒麵、烤飯糰，9月9日起消費者只需不到百元價格就可隨時品嚐到「鼎」級滋味！

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，今年初搶先運用店舖Line群組團購販售鼎泰豐紅油炒手、水餃、牛肉麵、流沙包等冷凍商品試水溫，開賣一周即銷售超過8,000盒。看好鼎泰豐的驚人魅力，全家鮮食團隊與主廚耗費半年研發，帶給消費者餐廳級的美味享受，預計年底將再推出第2波聯名合作鮮食。

首波3款鮮食主推「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，以180度高溫直火翻炒，掌握米飯爆炒的黃金時間，斜切火烤香腸搭配鼎泰豐香辣醬，香中帶辣特別涮嘴。另外還有店內吃不到的「雞肉香辣醬炒麵」，以麵體拌炒油蔥、醬油、烏醋等，搭配雞腿丁、炒鮮蔬及蔥花並拌入鼎泰豐香辣醬，香辣夠味，麵體特別使用日本進口澱粉來製作，口感更Q彈。另外還有「雞肉香辣醬烤飯糰」，以黃金比例調入鰹魚露、香辣醬等製成獨家刷醬，經過290度高溫、2段式雙面烘烤，讓米飯呈現油亮鹹香，忠實呈現專賣店的手作風格，真實呈現居酒屋道地香氣與口感。