頂級床具進駐台中百貨 搶周年慶高端消費市場
百貨周年慶將至，國際級精品進駐百貨搶攻高端消費市場，瑞典頂級床墊品牌「Hastens海絲騰」日前進駐台中新光三越，首度進攻台中頂級定製床墊市場。
台灣代理商大輔傢飾董事長陳炯瑞表示，台中市聚集彰、中、投、苗、雲等區域商機，百貨型商場的購物集約度相當高，也是集團選在此區拓點的主因。
陳炯瑞說，Hastens床具內使用的填充材料堅持選用包括羊毛棉花、馬尾毛與亞麻等天然素材，如馬尾毛即使經水浸溼後，仍能快速恢復乾燥與彈性。至於羊毛棉花保暖且富有彈性，亞麻層則主要抑制床墊靜電的傳遞。
另外，床架的實木為瑞典產的松木，獨立筒彈簧系統則在瑞典獨家專利生產，而整個床墊的完成皆由工廠內的工匠以純手工的方式實際完成的，包括鋪層、縫線、釘椿等，每一環節都是Hastens經多年研究、傳承而來，並不斷強化改進。
陳炯瑞也進一步表示，最新引進一張攜手世界著名設計大師Ferris Refaule打造的「Grand Vividus」豪華床款，售價40萬美金，剛進台灣還沒拆封就售出，目前此系列僅提供預約方式購買，已有多組客戶下單預約中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言