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頂級床具進駐台中百貨 搶周年慶高端消費市場

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
瑞典頂級床墊品牌「Hastens海絲騰」日前進駐台中新光三越，首度進攻台中頂級定製床墊市場。記者余采瀅／攝影
瑞典頂級床墊品牌「Hastens海絲騰」日前進駐台中新光三越，首度進攻台中頂級定製床墊市場。記者余采瀅／攝影

百貨周年慶將至，國際級精品進駐百貨搶攻高端消費市場，瑞典頂級床墊品牌「Hastens海絲騰」日前進駐台中新光三越，首度進攻台中頂級定製床墊市場。

台灣代理商大輔傢飾董事長陳炯瑞表示，台中市聚集彰、中、投、苗、雲等區域商機，百貨型商場的購物集約度相當高，也是集團選在此區拓點的主因。

陳炯瑞說，Hastens床具內使用的填充材料堅持選用包括羊毛棉花、馬尾毛與亞麻等天然素材，如馬尾毛即使經水浸溼後，仍能快速恢復乾燥與彈性。至於羊毛棉花保暖且富有彈性，亞麻層則主要抑制床墊靜電的傳遞。

另外，床架的實木為瑞典產的松木，獨立筒彈簧系統則在瑞典獨家專利生產，而整個床墊的完成皆由工廠內的工匠以純手工的方式實際完成的，包括鋪層、縫線、釘椿等，每一環節都是Hastens經多年研究、傳承而來，並不斷強化改進。

陳炯瑞也進一步表示，最新引進一張攜手世界著名設計大師Ferris Refaule打造的「Grand Vividus」豪華床款，售價40萬美金，剛進台灣還沒拆封就售出，目前此系列僅提供預約方式購買，已有多組客戶下單預約中。

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