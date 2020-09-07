熬18小時「老火雞湯」！鐵火肥牛火鍋「牛肉買1送1」

繼鉄火牛排、鉄火鍋、鉄火燒肉等不同料理型態後，樂軒旗下的「鉄火系列」，自即日起以「港式火鍋」為主題，推出全新品牌「鐵火肥牛火鍋」，共有膠原蛋白老火雞湯、大吉大利港式靚湯等5種湯頭，以及多種肉品可供選擇。即日起至9月10日期間，打卡即可享「肥牛類買1送1」的開幕優惠。

鐵火肥牛火鍋位於新光三越台北南西三館，店內以香港街道、地鐵站等港式風味元素作為裝潢主軸，帶有復古與時尚交錯的用餐氛圍，共設有60個座位。不同於同「鉄火鍋」的個人鍋物，鐵火肥牛火鍋採鴛鴦鍋型態，共有膠原蛋白老火雞湯、大吉大利港式靚湯、花開富貴豬肚雞湯、潤臟補氣卜卜蜆、花開富貴麻辣鍋等5種湯底可供搭配，每人鍋底費150元。

其中招牌的「膠原蛋白老火雞湯」，選用12個月以上的老母雞，配上金華火腿、干貝、豬大骨、雞爪共同熬煮18個小時而成，帶有濃厚的順口滋味。至於「大吉大利港式靚湯」，以豬大骨湯、雞湯為底，加入香菜、皮蛋、西洋菜等食材共煮，具有清爽的港式風味。另外民眾也可自行加價添加花膠入湯。

「肥牛」意指切成薄片、用於涮食的牛肉。店內並以香港名稱，供應有甘油腩中（牛五花）、滑身腩頭（雪花牛）、甘香挽手（翼板）、Prime金牌肥牛（牛小排）等不同部位，每份售價298～888元不等，亦有「半份」規格方便嘗鮮。其中限量的「爽脆溫體牛胸肉」，選用台灣本地牛胸左右的白肉部位，脂肪含量極高，但涮過後可突顯出特殊的爽脆口感，每份488元。另外亦有日本A5和牛可供選擇。

店內亦有台灣溫體豬肉、西班牙伊比利豬，還有波士頓龍蝦、日本生食干貝等肉類海鮮，以及牛肉滑、鮮蝦滑等火鍋配料可供選擇，總計超過50餘種。另外也有肥牛大三元、八鮮過海、滷味三寶等綜合食材拼盤，省去選擇的時間。飲品也有鹹檸七、鴛鴦奶茶等港式茶餐廳必備的飲品，整體平均客單價約落在1,000元上下。

為慶祝新店開幕，即日起至9月10日期間，用餐打卡即可享肥牛類買1送1的優惠，每人限點1盤。

【鐵火肥牛火鍋】 地址：台北市南京西路15號7樓（新光三越南西店3館） 電話：02-2581-0201