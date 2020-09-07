快訊

旅遊社實體門市關門潮！雄獅宣布年底前「一周關一家」

龍珠、蒜頭、九層塔！必勝客「椒鹽龍珠比薩」只賣35天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
必勝客與海尼根合作推出的「乎乾啦龍珠中秋套餐」，每套849元。圖／必勝客提供
必勝客與海尼根合作推出的「乎乾啦龍珠中秋套餐」，每套849元。圖／必勝客提供

繼總舖師三杯雞比薩、麻油赤肉比薩等口味之後，必勝客此次再以熱炒店的人氣料理「椒鹽龍珠」為主題，新推出「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，藉由龍珠、蒜蓉、九層塔之間的組合，為比薩增添台式風情，自9月8日起限時販售。同時另外還有妖獸Hot味龍珠套餐、妖獸澎派龍珠套餐、乎乾啦龍珠中秋套餐等不同組合方案。

必勝客本次所推出的「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，以經典鬆厚餅皮為底，再使用尺寸比坊間大上一倍的龍珠做為主角，搭配上椒鹽蒜蓉、辣椒等辛香料調味，搭配上花生與九層塔，還有莫札瑞拉起司，創造出台式熱炒與比薩的跨界組合，限定於9月8日至10月12日期間販售，單點359元。除了可適用外帶買大送大、外送買大送小的方案之外，「妖獸Hot味龍珠套餐」包含有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及10塊黃金和風鱈魚塊、1.25L可樂2瓶，每套909元。「妖獸澎派龍珠套餐」則有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及烤雞同樂匯拼盤、1.25L可樂2瓶，每套1,088元。

必勝客本次也與海尼根首度合作，將「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」搭配海尼根新推出的「海尼根0.0零酒精」，於9月22日至10月4日期間，推出「乎乾啦龍珠中秋套餐」，內含有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及麻糬QQ球、1.25L可樂，以及2罐330ml海尼根0.0零酒精，每套849元。另外為慶祝週年慶，9月8日至11月9日期間，現有會員及新加入會員皆可獲得50元折價券，消費滿800元可直接折抵；使用後還可以再獲得厚燒醬烤2腿2排兌換券（市價180元），下次消費滿額400元即可兌換。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

必勝客新推出的「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，單點359元。圖／必勝客提供
必勝客新推出的「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，單點359元。圖／必勝客提供

中秋

延伸閱讀

4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠

必勝客推出「拉麵比薩」！網：一次得罪日本、義大利人

相關新聞

龍珠、蒜頭、九層塔！必勝客「椒鹽龍珠比薩」只賣35天

繼總舖師三杯雞比薩、麻油赤肉比薩等口味之後，必勝客此次再以熱炒店的人氣料理「椒鹽龍珠」為主題，新推出「妖獸酥椒鹽龍珠比薩...

美網開打！ASICS網球裝備助Borna Coric闖進8強

網球四大公開賽之一的美網，在閉門比賽的前提下正式展開，運動品牌ASICS也同步推出包括克羅埃西亞好手Borna Cori...

AllSaints致敬70年代電影 秋冬吹新波希米亞藝術風

如果你是公路電影粉絲，或崇尚70年代的時尚氛圍，那麼AllSaints這季的設計就不容錯過。而Kangol則帶著我們一起...

憂疫情干擾京站提前布局 11年來首推「周年預備慶」

新冠肺炎疫情在全球仍尚未減緩，仍有不確定因素。往年周年慶落在11月的京站時尚廣場，為了避免屆時年度業績重要大檔受到疫情因...

台灣大勇敢追夢4.0原創音樂短片《奇幻書店》重磅上映

由台灣大哥大投入超過500萬、myfone行創獎微電影組百萬得主、新生代導演小忍（李洹宇）籌備近2年的全新類型原創音樂短...

黃偉晉現身SWATCH全球唯一概念店 搶戴新表驚呼「超級百搭的！」

因為新冠肺炎影響，各地都發生關店潮，不過流行腕表SWATCH卻能逆勢操作，重新裝潢位於台北101購物中心的概念店，成為品...

站台GAP秋冬新品上市 王淨讚聲「舒服的像有穿跟沒穿一樣」

美式休閒服飾品牌GAP推出秋季新品，請來在電影《返校》中備受矚目的「學姐」王淨，以及近期將有新電影《刻在你心底的名字》上...

U值媒／韭菜花蝦仁蓋飯 這東西是下飯關鍵

韭菜花的香辣味可以刺激食慾，也為料理增添許多風味。韭菜花炒蛋、韭菜花炒蝦仁皆是家常菜，將兩樣組合料理，味道交疊一點不違和。這道菜餚加入蘿蔔乾，口感清脆，味道辛香，拌飯更是絕配。辣蘿蔔乾有畫龍點睛的效果，是美味下飯的關鍵。

來旗山美濃跑香蕉馬 跑友盡享特色補給美食

歷屆香蕉馬，跑友評論賽事最愛為特色補給品及沿途賽道風景！高雄旗山為香蕉大本營，過往在補給供應上有香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲等，補給豐富多元總是不失跑友所望，今年更大幅度加入美濃特色小點，如美濃粄條、美濃番茄等，選用在地農特產且鹹甜都有，滿足不同口味喜好、無限補給，讓跑友邊跑的時候就可以嚐盡道地好滋味，因此榮獲南部高分賽事殊榮。

麗寶Outlet札幌藥粧獨家販售愛馬仕橘口罩 限時3天

國內疫情雖趨緩，口罩買氣仍高，尤其特殊樣式或顏色口罩，仍有人排隊買，麗寶Outlet館內札幌藥粧獨家販售吸睛的精品色系，國內醫療大廠萊潔MIT愛馬仕橘口罩，台灣製造，只限11、12、13日3天。

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

位於華國大飯店內，已經有22年歷史的老字號「華國牛排館」（Imperial Steak House），因營運調整的需求，宣布自即日起結束營業。業者透漏，未來原店也將會轉型成為鐵板燒餐廳，預計於11月10日重新面世。

網紅茶飲店銅板價 鬼月「小鬼飲料」夯炒熱話題

位在台中西區審計新村旁的網美特調系飲料店「茶百味」推出鬼月優惠活動，購買飲品就贈送Ｑ版小鬼觀音貼紙。店內的主打飲品觀音珍珠奶茶，因店長口誤說成「觀音鎮住奶茶」才發想觀音鎮住小鬼的貼紙創意。

熱門新聞

300元玉山「排雲餐」太單調？ 作家劉克襄形容味如嚼蠟引熱議

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

男友擁7房出租⋯她卻因「身高」不想嫁！網傻眼：讓給我

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

快搶！ 中衛4款特殊色口罩 北市107家全聯限量販售

紙本藝FUN券 250萬人搶 中籤率2成4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。