龍珠、蒜頭、九層塔！必勝客「椒鹽龍珠比薩」只賣35天

繼總舖師三杯雞比薩、麻油赤肉比薩等口味之後，必勝客此次再以熱炒店的人氣料理「椒鹽龍珠」為主題，新推出「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，藉由龍珠、蒜蓉、九層塔之間的組合，為比薩增添台式風情，自9月8日起限時販售。同時另外還有妖獸Hot味龍珠套餐、妖獸澎派龍珠套餐、乎乾啦龍珠中秋套餐等不同組合方案。

必勝客本次所推出的「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，以經典鬆厚餅皮為底，再使用尺寸比坊間大上一倍的龍珠做為主角，搭配上椒鹽蒜蓉、辣椒等辛香料調味，搭配上花生與九層塔，還有莫札瑞拉起司，創造出台式熱炒與比薩的跨界組合，限定於9月8日至10月12日期間販售，單點359元。除了可適用外帶買大送大、外送買大送小的方案之外，「妖獸Hot味龍珠套餐」包含有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及10塊黃金和風鱈魚塊、1.25L可樂2瓶，每套909元。「妖獸澎派龍珠套餐」則有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及烤雞同樂匯拼盤、1.25L可樂2瓶，每套1,088元。

必勝客本次也與海尼根首度合作，將「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」搭配海尼根新推出的「海尼根0.0零酒精」，於9月22日至10月4日期間，推出「乎乾啦龍珠中秋套餐」，內含有椒鹽龍珠比薩＋外帶大比薩／外送小比薩，以及麻糬QQ球、1.25L可樂，以及2罐330ml海尼根0.0零酒精，每套849元。另外為慶祝週年慶，9月8日至11月9日期間，現有會員及新加入會員皆可獲得50元折價券，消費滿800元可直接折抵；使用後還可以再獲得厚燒醬烤2腿2排兌換券（市價180元），下次消費滿額400元即可兌換。

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