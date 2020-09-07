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美網開打！ASICS網球裝備助Borna Coric闖進8強

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應網球比賽全面需求，ASICS推出多元鞋款。圖／ASICS提供
因應網球比賽全面需求，ASICS推出多元鞋款。圖／ASICS提供

網球四大公開賽之一的美網，在閉門比賽的前提下正式展開，運動品牌ASICS也同步推出包括克羅埃西亞好手Borna Coric等人的網球裝備，讓消費者也能穿上同款看著轉播來應援。adidas也有全新的Alphatorsion Boost訓練鞋問世，讓在進行體能跑動或間歇訓練時，都能享有加倍保護。

因應網球比賽全面需求，ASICS推出多元鞋款，包括日前擊敗大會第三種子的克羅埃西亞好手Borna Coric在美網穿著的Court FF 2鞋，以襪套設計提高鞋子包覆性，符合大量跑動需求，採用FLYTEFOAM中底提供選手跑動的動力。同時也運用高耐磨係數的AHARPLUS物料與分割式加寬大底保持輕量並增加抓地能力。或是強調高度合腳以及側向移動的腳步穩定度的Gel-Resolution 8鞋，同樣採用FLYTEFOAM中底以及高耐磨係數的AHARPLUS物料與全腳掌式的大底增加抓地能力；全系列也特別採用藍色調為主，在球場上更顯突出與亮眼。

而adidas Alphatorsion Boost訓練鞋，搭載招牌的BOOST中底科技，並於中足處增設EVA穩定塊，提供回彈緩震效果。同時提升BOOST中底的穩定性；由鞋面延伸至中底的360゜Torsion系統全面包覆足部，在雙足落地或變向時，給予靈活全方位穩定支撐。而網眼鞋面搭配加寬鞋舌與開放式鞋跟設計，不僅透氣舒適，也讓穿脫更方便，鞋頭處的TPU軟式保護殼則可減少運動碰撞對腳趾所造成的傷害。鞋底以足球訓練鞋為靈感，採用顆粒狀碎釘耐磨大底，升級多面向的抓地力。

adidas Alphatorsion Boost訓練鞋4,290元。圖／adidas提供
adidas Alphatorsion Boost訓練鞋4,290元。圖／adidas提供
ASICS Court FF 2鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS Court FF 2鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS Solution Speed FF鞋3,780元。圖／ASICS提供
ASICS Solution Speed FF鞋3,780元。圖／ASICS提供
adidas Alphatorsion Boost訓練鞋4,290元。圖／adidas提供
adidas Alphatorsion Boost訓練鞋4,290元。圖／adidas提供

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