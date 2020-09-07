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AllSaints致敬70年代電影 秋冬吹新波希米亞藝術風

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
這一季，AllSaints從形象大片到廣告，都在力陳慵懶、浪漫同時帶點藝術氣息的新波希米亞風格。圖／AllSaints提供
這一季，AllSaints從形象大片到廣告，都在力陳慵懶、浪漫同時帶點藝術氣息的新波希米亞風格。圖／AllSaints提供

如果你是公路電影粉絲，或崇尚70年代的時尚氛圍，那麼AllSaints這季的設計就不容錯過。而Kangol則帶著我們一起回到60年代，訴說著當時人們對於未來的憧憬，成就出秋冬系列中既復古又帶著想像風格的帽飾。

AllSaints以新波希米亞為主題為秋冬系列定調，靈感源自1970年的電影《迷幻演出Performance》，把主角也是英國滾石合唱團主唱Mick Jagger所展現的強烈中性色彩融入設計中。試圖在服裝上呈現出當時對社會的反叛，或是對人生的不確定性，既有著慘綠氛圍同時又無可奈何的情緒，轉化成女裝洋裝的輕盈飄逸卻充滿垂墜感，荷葉邊與微透膚設計，加上一點不經意的性感。男裝則推出了多款印花圖案上衣和特色毛衣，亦有復古版型大格紋的襯衫夾克，簡單設計，卻依然保有英倫風尚魅力。值得一提的是，AllSaints還使用新形式的再生紗線、羊毛質料和植物鞣格皮革，達到零碳排放目的。

同樣來自英國的帽飾品牌KANGOL，本季運用服飾和拍攝形象大片的方式，表現復古情懷，並搭配上未來感十足的布料及跳色於帽類商品上，體現獨特未來新主義。像是秋冬都會熱銷的Furgora系列帽款，今年除了推出不同以往的黃色、粉紅以及亮橘外，更是順應消費者期待，打造漁夫帽款式，更推出限定焦糖色，展現KANGOL對台灣市場的信心。曾經大流行的經典復古燈芯絨，近年來又再度翻身，所以本季KANGOL除了漁夫帽與老帽外，更推出鴨舌帽改良的Hawker帽款，並應用在水桶包及購物袋，提供除了帽飾外更多元的配件選擇。

AllSaints Anchorage黑白格紋襯衫5,600元。
AllSaints Anchorage黑白格紋襯衫5,600元。
AllSaints Solara灰色復古長袖襯衫6,100元。
AllSaints Solara灰色復古長袖襯衫6,100元。
Kangol FURGORA漁夫帽2,880元。圖／Kangol提供
Kangol FURGORA漁夫帽2,880元。圖／Kangol提供
AllSaints Ventura白色長袖印花襯衫5,400元。
AllSaints Ventura白色長袖印花襯衫5,400元。
AllSaints Balfern藍色麂皮騎士皮衣19,700元。
AllSaints Balfern藍色麂皮騎士皮衣19,700元。
Kangol HAWKER燈芯絨鴨舌帽2,680元。圖／Kangol提供
Kangol HAWKER燈芯絨鴨舌帽2,680元。圖／Kangol提供
AllSaints Leonie melisma紅色印花長袖長洋裝12,900元。
AllSaints Leonie melisma紅色印花長袖長洋裝12,900元。
AllSaints Miller金色迷彩緊身牛仔褲6,500元。
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