AllSaints致敬70年代電影 秋冬吹新波希米亞藝術風
如果你是公路電影粉絲，或崇尚70年代的時尚氛圍，那麼AllSaints這季的設計就不容錯過。而Kangol則帶著我們一起回到60年代，訴說著當時人們對於未來的憧憬，成就出秋冬系列中既復古又帶著想像風格的帽飾。
AllSaints以新波希米亞為主題為秋冬系列定調，靈感源自1970年的電影《迷幻演出Performance》，把主角也是英國滾石合唱團主唱Mick Jagger所展現的強烈中性色彩融入設計中。試圖在服裝上呈現出當時對社會的反叛，或是對人生的不確定性，既有著慘綠氛圍同時又無可奈何的情緒，轉化成女裝洋裝的輕盈飄逸卻充滿垂墜感，荷葉邊與微透膚設計，加上一點不經意的性感。男裝則推出了多款印花圖案上衣和特色毛衣，亦有復古版型大格紋的襯衫夾克，簡單設計，卻依然保有英倫風尚魅力。值得一提的是，AllSaints還使用新形式的再生紗線、羊毛質料和植物鞣格皮革，達到零碳排放目的。
同樣來自英國的帽飾品牌KANGOL，本季運用服飾和拍攝形象大片的方式，表現復古情懷，並搭配上未來感十足的布料及跳色於帽類商品上，體現獨特未來新主義。像是秋冬都會熱銷的Furgora系列帽款，今年除了推出不同以往的黃色、粉紅以及亮橘外，更是順應消費者期待，打造漁夫帽款式，更推出限定焦糖色，展現KANGOL對台灣市場的信心。曾經大流行的經典復古燈芯絨，近年來又再度翻身，所以本季KANGOL除了漁夫帽與老帽外，更推出鴨舌帽改良的Hawker帽款，並應用在水桶包及購物袋，提供除了帽飾外更多元的配件選擇。
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