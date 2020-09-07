AllSaints致敬70年代電影 秋冬吹新波希米亞藝術風

如果你是公路電影粉絲，或崇尚70年代的時尚氛圍，那麼AllSaints這季的設計就不容錯過。而Kangol則帶著我們一起回到60年代，訴說著當時人們對於未來的憧憬，成就出秋冬系列中既復古又帶著想像風格的帽飾。

AllSaints以新波希米亞為主題為秋冬系列定調，靈感源自1970年的電影《迷幻演出Performance》，把主角也是英國滾石合唱團主唱Mick Jagger所展現的強烈中性色彩融入設計中。試圖在服裝上呈現出當時對社會的反叛，或是對人生的不確定性，既有著慘綠氛圍同時又無可奈何的情緒，轉化成女裝洋裝的輕盈飄逸卻充滿垂墜感，荷葉邊與微透膚設計，加上一點不經意的性感。男裝則推出了多款印花圖案上衣和特色毛衣，亦有復古版型大格紋的襯衫夾克，簡單設計，卻依然保有英倫風尚魅力。值得一提的是，AllSaints還使用新形式的再生紗線、羊毛質料和植物鞣格皮革，達到零碳排放目的。