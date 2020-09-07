釋放粉紅浪漫 酩悅香檳快閃酒吧限時開賣

逛街逛累了，來杯香檳吧！即日起至9月27日，酩悅香檳在台北微風信義1樓開設「酩悅香檳粉紅 Pop Up BAR」，每天下午一點鐘起至晚上七點為止，限量供應3款香檳調酒。瓶裝酒款的銷售時間，則與商場營業時間相同。

酩悅香檳表示，品飲香檳不僅是歡慶時刻，為了進一步倡導法式香檳品飲文化，這次在快閃酒吧特地嘗試將冰品融入香檳調酒，與知名冰品品牌「駱師傅法式冰淇淋之家」合作，推出「Lady Moët」 （玫瑰覆盆莓雪酪香檳調酒）及「Moët French 75 」（莓果葡萄柚冰棒香檳調酒），享受香檳倒入杯內時，撲鼻而來的香檳汽泡清香，以及雪酩、果漾冰棒與酩悅香檳交織融合的色彩視覺感受。

喜歡綿密口感的話，可以選擇加入蛋白的「Moët White 」 （白色泡泡蜂蜜橙花香檳調酒）。調酒上緣漂浮著如舒芙蕾般的蓬鬆白泡，鞣和著香草與橙花的特製蜂蜜，最後倒入甘甜基調的酩悅香檳，讓甜而不膩的口感，在口中層層綻放。

「酩悅香檳粉紅 Pop Up BAR」將酒廠最古老的粉紅香檳商標設計於全店，該傳統商標的歷史可回溯到1801年，拿破崙．波拿巴（Napoléon Bonaparte）和他的母親（Letizia），向酩悅香檳創辦人的孫子（Jean-Remy Moët）訂購了100瓶粉紅香檳。本次快閃店形象以此為設計主軸，傳達品牌經典元素，然後再以香檳調酒，將香檳變化創新口味，透過新舊交織的迷人蛻變，向過去與未來致敬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康