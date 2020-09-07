憂疫情干擾京站提前布局 11年來首推「周年預備慶」

新冠肺炎疫情在全球仍尚未減緩，仍有不確定因素。往年周年慶落在11月的京站時尚廣場，為了避免屆時年度業績重要大檔受到疫情因素影響，11年來首度加碼推出「鈔錢佈數周年預備慶」，9月16日起至10月5日全館當日消費累計滿3,800元送400元商品券、首五日Q卡友獨享加碼滿3,800元送500元，活動期間還有「萬樣商品買一送一」等優惠。

京站總經理柯愫吟表示，今年1月至8月人潮還有近2成仍未補回，人流缺口主要是觀光客與影城。因年底疫情演變還是未知數，所以京站成立11年來頭一次加碼，希望可補回上半年業績，也透過周年慶超前部署，先把業績做起來。

活動首五日9月16日至9月20日Q卡友獨享加碼滿3,800元送500元；9月16日起至10月5日全檔期全館當日消費累計滿3,800元送400元商品券，消費滿7,600元可兌換800元商品贈券，以此類推，並加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，回饋最高達21%。

京站精選「萬樣買一送一商品」，包括Sense of place百搭T恤原價2,200元，2件特價1,100元；Timberland品牌休閒T恤原價2,800元，2件特價1,500元；CRAFTHOLIC宇宙人萬用包原價1,600元，2個特價800元。9月6日至9月18日還有「第二件半價」美食，茄子咖哩Express全品項第二件半價；9月25日至9月29日全台首櫃辣mini第二鍋半價。另外，京站小碧潭店也同步推出生活選物買一送一、每日一物優惠。