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後疫情時代保養新生活 口罩肌下不可少的話題精華

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
多容安舒緩保濕修護精華。 圖／理膚寶水提供
多容安舒緩保濕修護精華。 圖／理膚寶水提供

秋意漸濃，再加上過去已長達數個月長時間戴口罩的情況下，疫情，確實改變了人們的生活，甚至是保養需求，秋季首發新品，紛紛轉而聚焦在肌膚的抗敏和舒壓，不少品牌紛紛以「精華」品項作為主打，搶攻後疫情時代的保養新生活商機。

台北市立萬芳醫學中心皮膚科醫師王筱涵指出，2020年至今，民眾因肌膚敏感或臉部過敏性濕疹問題求診人數明顯增加，原因便是來自新冠肺炎疫情長期佩戴口罩摩擦鼻子與臉頰肌膚，彩妝加口罩雙重濕熱悶住肌膚或過度清潔，引發刺癢紅腫。

王筱涵表示，敏感肌是一種狀態，一種不正常的皮膚反應，而對抗敏感，除了保濕，你的肌膚更需要防禦力。王筱涵進一步提醒，若想要有效改善肌膚敏感，一定要遵守「舒敏保養三不做」，包括：脫屑不可去角質、紅腫刺癢不可敷臉，以及敏感發作時不可過度按摩。此外，就是再搭配「舒而補漏法則」，選用既可舒緩保濕，又兼具長效修護肌膚防禦力的保養品。

「理膚寶水（La Roche-Posay）多容安舒緩保濕修護精華」被暱稱為安心小藍瓶，富含神經胜肽和胺基酸修護因子，是一款高濃度神經胜肽精華，訴求可加倍強化舒緩和修護肌膚。

另有修護小電瓶之稱的「蘭芝（LANEIGE）完美新生肌能露」，除了強調肌膚修護外，亦針對初老問題進行改善。蘭芝指出，其實年過25歲，老化早已默默來報到卻不自知，而當肌膚顯現細紋、彈力不足、膚質細緻度、潤澤度、保濕度下降，便是五大初老典型徵兆，完美新生肌能露透過有超級莓果之稱的巴西莓與西印度櫻桃精華成分，對抗老化，改善膚質。同時，為迎戰百貨周年慶，LANEIGE還特別推出「藍色小電瓶經典禮盒」，優惠價約67折。

朵法（DARPHIN）新品「全效舒緩濃縮修護精華」，則被稱之為小粉紅安瓶，主打針對現代人的壓力敏弱肌，除延續明星商品全效舒緩精華液的高濃度專利舒緩配方，推出6倍濃縮的精華外，並全新添入超能益生菌激活科技和山茶花精萃油，並以全新的精華乳質地來呈現，且9月30日前還有新品上市限定活動，購買小粉紅安瓶，不僅可現場手作法式粉紅療癒香包，還再加贈花梨木按摩潔面膏（5ml）+完美無齡胜肽精華（4ml）。

藍色小電瓶經典禮盒。 圖／LANEIGE提供
藍色小電瓶經典禮盒。 圖／LANEIGE提供
全效舒緩濃縮修護精華。 圖／DARPHIN提供
全效舒緩濃縮修護精華。 圖／DARPHIN提供

皮膚科 抗老

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