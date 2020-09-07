台灣大勇敢追夢4.0原創音樂短片《奇幻書店》重磅上映

由台灣大哥大投入超過500萬、myfone行創獎微電影組百萬得主、新生代導演小忍（李洹宇）籌備近2年的全新類型原創音樂短片《奇幻書店》，即日起在myVideo與YouTube重磅上映，看似平凡的小書店竟藏有巨大的秘密，在短片動人旋律與溫馨情節之下逐漸揭曉。

《奇幻書店》為台灣大「勇敢追夢4.0」計畫的誠意之作，由《植劇場》總舵手王小棣和台灣大副總劉麗惠共同擔任監製，小忍一手包辦編劇、導演、詞曲創作，並力邀人氣演員Darren邱凱偉、知名歌手閻奕格擔綱演出。一直大力支持計畫，並擔任《奇幻書店》出品人的台灣大哥大總經理林之晨指出，「小忍是歷年myfone行創獎中首位雙料首獎得主，也是我們第4年推出『勇敢追夢』計畫的影視音扶植對象。今年首度以拍短片形式呈現，我們團隊和小忍導演竟然這麼勇敢就挑戰台灣罕見的音樂短片類型，更重要的是請到夢幻級導師王小棣來幫助小忍築夢，成果非常令我驚艷！」林之晨同時說明，片中採用了許多奇幻的元素，深具5G時代感，猶如AR/VR能跨越現實與虛擬的界限，大膽突破未知想像，希望將這部片獻給有夢敢追的觀眾，一同Open Possible能所不能。