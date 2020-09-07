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黃偉晉現身SWATCH全球唯一概念店 搶戴新表驚呼「超級百搭的！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影

因為新冠肺炎影響，各地都發生關店潮，不過流行腕表SWATCH卻能逆勢操作，重新裝潢位於台北101購物中心的概念店，成為品牌的全球唯一。開幕之際，還邀請了因為綜藝節目《狼人殺》而人氣直升的黃偉晉來站台，而他也十分的開心，甚至還一次戴上兩款SWATCH新表，來呈現對品牌的熱愛。

表示自己收藏了4到5只SWATCH表的黃偉晉，在年輕族群間深受歡迎，除了為主持節目之後，還會創作歌曲，多元的發展累積出高人氣。因此，SWATCH在替台北101概念店重新開幕之際，找他來站台，就是希望增加與年輕消費者的連結。黃偉晉透露私下戴的表都是黑色的，所以在配戴了全新的Big Bold Spectrum款時，讓他驚呼「表面就像太陽一樣，象徵了正能量」。不僅如此，在活動上時黃偉晉還給出驚喜，左手戴的是黑色Big Bold，而右手則配戴了同系列白色款，並表示「這是我私下來逛，買下的人生第一款白色表，超級百搭的」。黃偉晉還認為自己是個超級愛遲到的人，所以非常需要配戴手表來提醒自己，而且沒戴的話，就會覺得不自在。

SWATCH台北101概念店，結合了街頭塗鴉和室內攀岩場的元素，成為全球唯一的嶄新風格門市。圖／SWATCH提供
SWATCH台北101概念店，結合了街頭塗鴉和室內攀岩場的元素，成為全球唯一的嶄新風格門市。圖／SWATCH提供

SWATCH瑞士總部十分看重品牌位於台北101中的門市，所以特別請來設計師規劃，並與台灣藝術家VASTAR合作，結合塗鴉創作以及室內攀岩場的形式，打造出全球唯一的概念店。另外，深受消費者喜愛的SWATCH X YOU系列中，也加入VASTAR所設計的獨家圖案，黃偉晉在嘗試自己組合新表款時，也大感意外說「這真的超乎我的想像，太酷了！」

黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影

黃偉晉（右）也在SWATCH品牌副總經理的說明下，嘗試使用SWATCH X YOU訂製功能。記者曾原信／攝影
黃偉晉（右）也在SWATCH品牌副總經理的說明下，嘗試使用SWATCH X YOU訂製功能。記者曾原信／攝影

黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影

黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上兩款品牌新表來支持。記者曾原信／攝影

黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上品牌新表來支持。記者曾原信／攝影
黃偉晉替SWATCH台北101全新概念店開幕站台，特別戴上品牌新表來支持。記者曾原信／攝影

SWATCH Big Bold Spectrum腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Spectrum腕表3,600元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Spectrum腕表3,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Spectrum腕表3,600元。圖／SWATCH提供

隨著台北101概念店開幕，SWATCH X YOU訂製服務也加入了全新畫布。記者曾原信／攝影
隨著台北101概念店開幕，SWATCH X YOU訂製服務也加入了全新畫布。記者曾原信／攝影

台北101 品牌

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